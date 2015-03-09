Mehmet Aslan'dan Ahmet Yenilmez'e: Böylesinden saray soytarısı olur

MHP'den milletvekili olmak için aday adayı başvurusu yapan Mehmet Aslan, oyuncu Ahmet Yenilmez için "Böylesinden 'saray soytarısı' olur" diye konuştu.

Hürriyet 'te yer alan habere göre ülkücü kimliğiyle tanınan oyuncu Ahmet Yenilmez, geçtiğimiz günlerde ülkücülükten istifa ettiği söyleyip, "Bu dil bu lisan benim inandığım ülkücünün dili olmadı. İnşallah gazinocular kralının oğlu sanatçılar, duygularınıza tercüman olur" demişti.



Yenilmez'in bu sözlerine Gazinocular Kralı'nın oğlu, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, isim vermeden ağır bir cevap verdi.



Aslan şunları söyledi: "Ülkücülük hak yolunda baş koymuş bir milletin kutlu davasıdır. Kişisel ikbal uğruna giyilip çıkarılan gömlek değildir. Küsülüp kırılacak dost-ahbap ilişkisi sayılamaz. Gerçek bir ülkücünün davası onun ruhudur, can bedenden ayrılıncaya dek yaşar, yaşatır. Kibrine yenilip davadan ' vazgeçtim, bıraktım' diyen biri aslında ülkücü olmamıştır. Böylesinden olsa olsa menfaati için kıble değiştiren saray soytarısı olur."