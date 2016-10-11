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Mehmet Altan’ın tutukluluğuna itiraza ret!

Ahmet Altan'ın tutukluluğuna yapılan itiraz da reddedilmişti

11 Ekim 2016 19:46

“Silahlı terör örgütü” üyeliği ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’’ suçlarından tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen ProfMehmet Altan’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Mehmet Altan’ın avukatı Ergin Cinmen’in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

“Müvekkilimiz yazar, gazeteci, akademisyen Prof. Dr. Mehmet Hasan Altan hukuk tarihinde ilk kez rastlanan “sublimasyon, bilinçaltına yönelik darbe propagandası” suçlamasıyla arife günü, uzun bayram öncesi gözaltına alınmasından bu yana 32 gün, Ceza Kanunu'nda karşılığı olmayan bu suçlama üzerinden sabaha karşı yapılan bir duruşma sonucu teker teker çürütülmüş olan algı operasyonuna rağmen kaçma iddiası öne sürülerek tutuklanmasının üzerinden 20 gün geçmiştir.

"Karikatürlere konu olan bu suçlama ve boş bir dosya üzerinden verilen alelade tutuklama kararına, çok geniş kapsamlı 66 sayfalık savunma ile itiraz edilmiştir. Ne yazık ki bu geniş kapsamlı ve tutuklama kararının Anayasa Mahkemesinin kararlarıyla da derin bir çelişki içinde olmasına rağmen, yaptığımız itiraza İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından olumlu yanıt verilmemiştir. Kapsamlı itirazımızda belirttiğimiz üzere, müvekkilimiz Prof. Dr. Mehmet Altan’ın 2007-2009 tarihlerinde hukuksuz şekilde “Pasteur” lakabıyla dinlenmesine onay veren hakimlerin FETÖ suçlamasıyla görevden alınıp tutuklanmaları bile yapılan hukuksuzluğun boyutlarını çok çarpıcı biçimde göstermesi açısından önemlidir.


"İlkeli ve tutarlı düşünce insanlarımıza duruşlarından taviz vermedikleri için eziyet ve zulüm etmenin hukuk olmadığı da açıktır. Prof. Dr. Mehmet Altan’ın Türkiye Cumhuriyeti yargı tarihinde emsalsiz bir şekilde cezaevinde tutulmaya devam edilmesine acilen son verilme gereği ortadadır. Durum, hukuktan ve demokrasiden yana olan duyarlı kamuoyunun ilgi ve bilgisine sunulur.”

Ahmet Altan'a da ret

23 Eylül 2016 tarihinden beri Silivri Cezaevi’nde tutulan gazeteci-yazar Ahmet Altan’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedilmişti. Ahmet Altan’ın avukatları 28 Eylül’de İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne verdikleri ekleri hariç yirmi sayfalık dilekçede, Altan’ın “silahlı terör örgütü üyeliği” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’’ suçlarından tutuklanmasına itiraz etmişlerdi.

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