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Mehmet Altan'ın Erdoğan yazısı yasağına yaptığı itiraz reddedildi, Altan Anayasa Mahkemesi'ne gidecek

Dosya 9. Sulh Ceza Hâkimliği'ne iade edildi

10 Kasım 2015 19:43

Prof. Mehmet Altan’ın, T24’ün de aralarında bulunduğu sitelerde yayımlanan “Ülkeyi yakıp yıkarak başkan olunabilir mi?” başlıklı yazısına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talebi üzerine erişim engeli getirilmesine yaptığı itiraz reddedildi. Mehmet Altan, Anayasa  Mahkemesi’ne gideceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi ve Gazete 360 yazarı Mehmet Altan’ın 27 Temmuz 2015 tarihli ve “Erdoğan’ın kendi ikbal hesapları için Türkiye’yi yakıp yıktığını” savunduğu yazısının “kişilik haklarını ihlal edici nitelikte” olduğunu ileri sürmüştü. Erdoğan, avukatı Ahmet Özel aracılığıyla yazının yayımlandığı Gazete 360, T24, Van Bülten ve Son Gündem’deki ilgili linklere erişimin engellenmesini talep etmişti.

Talebi inceleyen İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliği, “İçeriklerin, basın özgürlüğü, düşünce açıklama özgürlüğü, haber verme ve eleştiri hakkı sınırlarında değerlendirilemeyecek, talepte bulunanın kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğu” kararına vardı ve erişim engeli talebini kabul etmişti. Kararın gönderildiği Erişim Sağlayıcıları Birliği, dava edilen sitelerde Altan'ın yazısına erişimi engellemişti.

 

Altan itiraz etti

 

Prof. Mehmet Altan, T24’ün de aralarında bulunduğu sitelerde yayımlanan “Ülkeyi yakıp yıkarak başkan olunabilir mi?” başlıklı yazısına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talebi üzerine erişim engeli getirilmesine itiraz etti.

Kararın gerçek muhatabının Mehmet Altan olduğu belirtilen itiraz dilekçesinde, mahkemenin karşı tarafların savunmasını almamasının da hak ihlali olduğu belirtildi. Dilekçede, “Her ne kadar hükmün karardaki 'görünen muhatabı' müvekkil olmayıp, müvekkilin yazısını  yayımlayan internet siteleri olsa da gerek anayasanın 26. ve AİHS’nin 10. Maddelerinde yer  alan ifade hürriyeti ve gerekse Anayasa’nın 36/1. Ve AİHS’nin 6. Maddesinin bir unsuru olan ‘Mahkemeye erişim hakkı’ ihlal edilmiştir” denildi.

Abdullah Öcalan’ın kitabının toplatılmasını hak ihlali sayan Anayasa Mahkemesi kararına atıf yapılan itiraz dilekçesinde ifade özgürlüğü ve halkın haber alma hak ve yükümlülüğüne vurgu yapıldı.

 

Mahkeme reddetti

 

İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği, Mehmet Altan'ın yaptığı itirazın reddine karar vererek, dosyayı 9. Sulh Ceza Hâkimliği'ne iade etti. Mehmet Altan, kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi.

 

 

 

 

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