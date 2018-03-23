Mehmet Altan'ın avukatı Cinmen: Bugün tahliye kararı bekliyoruz

Anaysa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tutuklu yazar Mehmet Altan hakkında verdiği hak ihlali kararının ardından avukat Ergin Cinmen, "AİHM kararı tutukluluk halinin bir hak ihlali olduğunu gösterdi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı ve İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bu hak ihlalinin kaldırılması için tahliye başvurusu yaptık. Bugün itibariyle tahliye kararının verilmesini bekliyoruz" dedi.

Bianet’ten Elif Akgül'ün haberine göre, Altan’ın avukatı Ergin Cinmen, AİHM’in kararının ardından Adalet Bakanlığı’na ve tutukluluğa devam kararı veren İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye için başvuruda bulundukların, bugün tahliye kararını beklediklerini söyledi.

“AİHM kararı tutukluluk halinin bir hak ihlali gösterdi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı ve İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bu hak ihlalinin kaldırılması için tahliye başvurusu yaptık. Bugün itibariyle tahliye kararının verilmesini bekliyoruz.”

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi (AYM) gazeteciler Şahin Alpay, Mehmet Altan ve Turhan Günay'ın bireysel başvurularında hak ihlali kararı vermişti.

AYM'nin “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ve “ifade ve basın özgürlüklerinin” ihlal edildiği yönünde karar verdiği gazeteci Şahin Alpay için 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Altan için 26. Ağır Ceza Mahkemesi 11 Ocak Perşembe günü tutukluluğun devamına karar verdi.

Şahin Alpay’ın avukatları 12 Ocak Cuma günü yerel mahkemeye yeniden tahliye talebiyle başvurdu ama talep mahkeme tarafından “AYM yetki gaspında bulunuluyor” denilerek reddedildi. Mehmet Altan'ın avukatlarının İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları tahliye başvurusu 15 Ocak Pazartesi reddedildi. Şahin Alpay'ın avukatlarının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları tahliye başvurusu ise 16 Ocak salı günü reddedildi.

Alpay AİHM kararı öncesinde tahliye edildi

AYM, AİHM kararının hemen öncesinde 16 Mart'ta Alpay hakkında ikinci kez ihlal kararı verdi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi karara uyarak Alpay'ı aynı gün geç saatlerde tahliye etti.

TIKLAYIN - AİHM'den Şahin Alpay ve Mehmet Altan İçin İhlal Kararı

AİHM 20 Mart'ta Alpay ve Altan'ın haklarının ihlal edildiğine hükmederek "Bu şartlar altında Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'ninkinden farklı bir sonuca varmak için bir sebep görmemektedir" diyerek AYM kararına da atıf yaptı.

3 kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Altan'ın tutukluluğu sürüyor. Mehmet Altan ise 10 Eylül 2016'da gözaltına alındı, 22 Eylül’de tutuklandı.

Darbe girişimi medya davasında tutuklu olarak yargılanan Altan hakkında darbeye teşebbüs suçunu oluşturan, "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üç kez ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan ayrıca 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mehmet Altan hakkında

Yazar, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Politikası Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi, profesör.

Cumhuriyet Gazetesi'nin Paris muhabirliği, Sabah ve Star gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı, televizyon kanallarında tartışma programları hazırladı, yönetti, sundu.

1985-2013 arasında 35 kitap yazdı.

Ocak 1953, Ankara doğumlu. İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi. Paris I. Pantheon Sorbonne Üniversitesi'nde, Türkiye-IMF ilişkilerini inceleyen çalışmasıyla 1980 yılında uzman, Türkiye'nin ABD ve SSCB ile ilişkilerini inceleyen teziyle de iktisat doktoru unvanı aldı.

Yazar Çetin Altan’ın oğlu, Ahmet Altan’ın kardeşi.