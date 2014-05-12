Mehmet Altan’dan Duran Kalkan’a cevap ve sorular

Prof. Mehmet Altan’ın T24’te yaklaşık 2 hafta önce yayımlanan “İkinci Cumhuriyet: Mecburi İstikamet” başlıklı yazı dizisi tek kesimle sınırlı kalmayan bir tartışma yarattı. Altan’ın Kürt siyasetinin AKP ile ilişkilenme biçimine dair yazdıklarını Kürt siyasetinden birçok ismin yanı sıra KCK Yürütme Konseyi üyelerinden Duran Kalkan da verdiği bir demeçte kendi zaviyesinden sorguladı.

Prof. Altan, bu kez Kalkan’ın açıklamalarının analizini de içeren ikinci bir yazı dizisi kaleme aldı ve tartışmayı “Kürt siyaseti nerede duruyor?” sorusunun yanıtını aramak üzere genişletti.

“Duran Kalkan’a cevap ve sorular: Muhteşem açmaz ve Kürt meselesi” başlıklı yazı dizisinde Altan, Kürt siyasi hareketi ve “barış süreci”nin Türkiye’nin demokratikleşme serüveninde nereye denk geldiğini yazıyor ve şu soruları gündeme taşıyor:

Erdoğan, Kürt siyasetine nasıl bir umut veriyor?

Umut, Kürt siyasetini hangi mekanizmalarla etkisizleştiriyor?

“Barış süreci” başladığından bu yana Türkiye’de demokrasi gelişti mi, geriledi mi?

Basın özgürlüğünün yok edilmesi, Gestapo yasalarının çıkması, yargıya doğrudan müdahale Duran Kalkan’ın ileri sürdüğü gibi hep Kürdistan’ın özerk olmamasından mı kaynaklanıyor?

Erdoğan, kendini yeterince güçlü hisseder de “vazgeçtim” derse ne olacak?

Ölümlerin olmamasını önemseyen ancak son ateşkesin daha önceki ateşkeslerden farkının olup olmadığını da soran Mehmet Altan, yazılarının sonuç bölümünde “muhteşem bir açmaz”a işaret ediyor ve Kürtlerle Türkleri tartışmayı sürdürmeye davet ediyor.

Mehmet Altan’ın üç bölümden oluşan “Duran Kalkan’a cevap ve sorular: Muhteşem açmaz ve Kürt meselesi” başlıklı dizisinin ilk yazısı yarın, 13 Mayıs Salı günü T24’te yayımlanacak.