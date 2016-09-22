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BBC Türkçe

Mehmet Altan tutuklandı, Ahmet Altan adli kontrol şartıyla serbest!

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alınıp savcılık ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Prof. Mehmet Altan tutuklanırken gazeteci, yazar Ahmet Altan ise serbest bırakıldı.

22 Eylül 2016 07:36

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alınıp savcılık ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Prof. Mehmet Altan tutuklanırken kardeşi gazeteci, yazar Ahmet Altan ise serbest bırakıldı.

Ahmet ve Mehmet Altan, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce katıldıkları bir televizyon programında, 'darbe çağrışımıyla subliminal mesaj içeren söylemlerde bulunmakla' gerekçesiyle 10 Eylül'de gözaltına alınmışlardı.

Ahmet ve Mehmet Altan ifadelerini alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay Altan kardeşleri, "darbeye teşebbüs etmek, FETÖ'ye yardım yataklık ve FETÖ'nün propagandasını yapmak" suçlarından tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki yaklaşık iki saat süren sorgu ardından Mehmet Altan'ın tutuklanması kararı çıktı.

Altan kardeşler ifadelerinde haklarındaki suçlamaları reddetti.

Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunuyor.

Soruşturmada bahsedilen TV programın sunuculuğunu yapan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın da bu soruşturmada 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınacağı belirtiliyor.

Ilıcak, 30 Temmuz'da tutuklanmıştı.

 

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