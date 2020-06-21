Mehmet Altan babası Çetin Altan'ı oğluna anlattı: Okul haricinde bir başka eğitim kurumu olarak beni geliştirdi

Yazar ve akademisyen Mehmet Altan Babalar Günü'nde oğlu Ömer Altan'a Türkiye medyasının en uzun soluklu kalemlerinden, Türk edebiyatında da iz bırakan eserler veren babası Çetin Altan'ı anlattı.

Youtube'da Vubb isimli kanalda oğlu Ömer Altan ile konuşan Mehmet Altan Bababalar Günü'nde oğlu baba-oğul ilişkilerini, ebeveynler ve çocuklar arasındaki ilişkiyi ve Ömer Altan'ın babası olmak ile Çetin Altan'ın oğlu olmanın nasıl bir şey olduğunu anlattı.

Yazar olan babasını ve onunla olan ilişkisini anlatan Mehmet Altan, "Babamla kendimi özdeşleştirdim. Kitaplarla olan bir evde büyüdüm. Okullar toplumsal yapının parçası haline getirmek için çaba sarf ederken babam da bunun dışında gelişmemi sağlayacak şekilde bir başka eğitim kurumu olarak beni geliştirdi" dedi.

'Babasının kendisine sıradan olmamayı öğrettiğini' vurgulayan Mehmet Altan, "Yazı ve bilim ile sıradanlık bir arada duramaz. Sorgulamasız ve coşkusuz bir yaşamın da bir manası yok. Bu köşe taşlarından oluşmuş bir yaşam anlatımı diyebilirim" diye konuştu.

Mehmet Altan babası Çetin Altan'ın kendi babalık anlayışına kattıkları hakkında konuşan Mehmet Altan, "Yazarların da kendi dünyalarının artıları ve eksileri var" dedi. Altan, "Temel tercihlerim artılarını yansıtmak ve eksilerinden uzak durmak' oldu" diye konuştu.