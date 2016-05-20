Mehmet Altan: AKP'ye düşük profilli kayyım atandı

Mehmet Altan*

Dokunulmazlıklarla ilgili asıl ve önemli oylama Meclis'te bugün yapılacak.

Aslında bugün oylanacak olan ‘terör' değil, terör konusu üzerinden Türkiye'yi esir almak isteyen faşist bir başkanlık rejimi stratejisidir.

‘Müzakere' sürecinde de ‘gizlenen' amaç buydu ama baktılar ki o süreçte HDP faşist tek adam rejimi kurulmasına izin vermeyecek, bu kez şiddete abanarak Türkiye'yi kan gölüne dönüştürüp, korku imparatorluğu üzerinden faşizm denemesine giriştiler.

O kadar planlı programlı bir katliam süreci ki bu… O yüzden ölümler, acılar, yıkımlar hiç duraklamadan sürüyor… Ölümlerden oy devşirme hesabı devreye girdi çünkü.

Lanet olsun ki PKK da bu şiddet sarmalının partneri olarak siyasal iktidarın ekmeğine yağ sürdü.

Tek adam faşizmine koşarak gitmek isteyen siyasal iktidarın önünü sandıklarda kesebilecek çok büyük meşru bir siyaset imkânını da katletti… Selahattin Demirtaş'ın açılımlarını cılızlaştırdı.

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Bugün dokunulmazlıklarla ilgili oylamanın bir görünen yüzü, bir de saklanan asıl yüzü var…

Üzerinden milliyetçi bir hamaset ile meşruiyet ve kitlesel destek sağlanmak istenen görüntü, ne hikmetse 7 Haziran'a kadar ortalıkta görülmeyen terör…

Ama bir de saklanan ürkütücü asıl yüz var…

Siyasal İslam salçalı faşist tek adamlık rejimi, kan, gözyaşı, korku ve milliyetçilik üzerinden HDP'yi ve MHP'yi baraj altı bırakarak Türkiye'yi duman edecek bir cehennem hedefliyor.

AKP grubu, bu cehennemden kendilerine bir gelecek çıkacak sanıyorlar.

Ve çok ağır bir şekilde yanılıyorlar…

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AKP'nin kurucuları şimdi nerede?

İlk AKP'li Başbakan, ilk AKP'li Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, partinin vicdanı sayılan ve artık hiçbir yerde konuşmasına izin verilmeyen Arınç, kapıya konan Davutoğlu… Neredeler?

Anayasayı, programınızı, tüzüğünüzü hatta aldığınız abdest ve ettiğiniz duaları boşa çıkara çıkara geldiğiniz duruma bakın, başınıza talimatla adam atanır hale geldiniz.

Tüzel kişiliğiniz ve kimliğiniz o kadar yok oldu ki, düşük profilli kayyımlar atanıyor partinizin başına.

AKP'li vekiller, tek adam faşizmine su taşırken, saydıklarımın başına gelenlerin kendi başlarına daha da rahatlıkla gelebileceğini unutmasınlar…

Dokunulmazlıkları kaldıracak değişime oy vermeleri hâlinde, sadece ülkeyi çok gergin ve belalı bir referandum ortamına sürüklemekle kalmayacak, zorba bir tek adam iktidarının da önünü açacaklar…

Tabii bundan kaynaklanacak çok büyük ve muhtemel altüst oluşların da…

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Ayrıca, şiddet Kürt meselesini halletmiş olsaydı, ilk isyanların baş gösterdiği 19'uncu yüzyıldan bugüne kadar ederdi…

Bunu çözecek faşizm değil, demokratikleşmedir.

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AKP'liler, bugün oy kullanmadan bir kez daha düşünün…

Yarın Gül, Arınç, Davutoğlu kadar da esamenizin okunmayacağı bir zulmün hedefi siz olabilirsiniz…

O zulmün önünü açarsanız…

* Bu yazı Özgür Düşünce'de yayımlanmıştır