Mehmet Altan: ABD, Türkiye’ye hukuk devletinin ne yapması gerektiğini öğretiyor

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi ve yazar Prof. Dr. Mehmet Altan, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonunun kilit isimlerinden Reza Zarrab’ın ABD’de tutuklanmasıyla ilgili “Hukuk devleti olarak ne yapılması gerektiğini ABD şu anda Türkiye'ye öğretiyor” dedi.

RS FM'de yayınlanan Burası Türkiye programında Murat Erdin'in sorularını yanıtlayan Altan, iktidarın 17 — 25 Aralık yolsuzluk operasyonları sürecinde, hukuk devletini ortadan kaldırdığını ve yargıya darbe yaptığını savundu.

Altan’ın açıklamaları şöyle:

"Türkiye 17-25 Aralık sürecinde siyasi iktidar hukuk devletini ortadan kaldırdı, yargıya darbe yaptı. Bu kadar önemli bir dosyanın, mahkeme iddiasının yargılanmasını engellediğiniz zaman artık orası devlet olmaktan çıkar. Hukukun üstünlüğü ve yargının üstünlüğü söz konusu değildir. Doğrusal olarak devletin hukuksal olarak ortadan kaldırılmasıdır."

"Hukuk devleti olarak ne yapılması gerektiğini ABD şu anda Türkiye'ye öğretiyor.

"Bu durumun Türkiye'ye etkileri ve yansımaları da olacaktır. İşleri yoluna koydum olarak düşündüğünüz zaman bir anda önünüze dosyayı koyabilirler. 17-25 Aralık sürecinin kapatılmasının ihtimali dahi yoktu. Hukuk katledildiği vakit dünya hukuku katletmiyor. Hukuku katledeni de cezasız bırakmıyor.

"Yedi milyar insan bir arada yaşasın, beraber eğlensin ve mutlu olsun amacını güderken bir taraftan kültürel şoklar yaşanıyor. Birbiriyle eşit olmayan, birbiriyle yaşamaya alışık olmayan dünya halinin büyük bir cinnetini ortaya çıkardı. Dünyanın bir çok noktasında karşımıza çıkan teröre bu kez de Belçika'da şahit olduk. 21. Yüzyılın yerine oturması, kimliğini bulması daha sakin ve sağduyulu yaklaşması zaman alacak gibi gözüküyor.

"Batı düşmanlığı garip bir cephenin ortak noktasıdır. Hem Batı'ya düşmanlar hem de Batı'ya iltica etmek istiyorlar. Solcu, sağcı ya da milliyetçi olsun, söz konusu kaçmak olunca Doğu'dan Batı'ya doğru kaçıyorlar. Ben Batı'dan Doğu'ya doğru kaçanı henüz görmedim."