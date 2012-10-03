Mehmet Altan: 28 Şubat'ta yazıyordum bugün yazamıyorum

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, AKP İstanbul Milletvekili Nimet Baş başkanlığında toplanarak, gazetecileri dinledi. Gazeteci-yazar Mehmet Altan, komisyondaki sözlerine, “28 Şubat’ta medyada yazı yazabilen biriydim. Bugün o imkândan mahrumum” sözleriyle başladı. Darbelerin “Türkiye’nin kendi gücü ve menfaatı ile dünya sistemi arasında ilişki kuramadığı zamanlarda olduğunu” ifade eden Altan, ABD’nin ve uluslararası güçlerin izni olmadan Türkiye’de darbe olmayacağını belirtti. “28 Şubat’ın nedeni Erbakan’ın dış politikasıdır” diyen Altan, darbelerin dış siyasetten sapmalar dönemine denk geldiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: “27 Mayıs 1960’ta hükümet Batı’dan talep ettiği kaynağı alamayınca yönünü Rusya’ya dönmüştür. O dönem Başbakan’ın asılmasının gerekçesi onlara göre NATO’ya ihanettir.”

İsim vermeden halen 28 Şubat soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’i işaret eden Altan, kendisine “Makatına süngü takar dolaştırırım” diye mesaj gönderildiğini kaydetti. Altan, darbelerin dış boyutuyla ilgili olarak da Balyoz davasına vurgu yaparak “Türkiye bir NATO ülkesidir. Bunu kabul etmezseniz Balyoz’u açıklayamazsınız. Siz bırakın bir paşayı yargılamayı, onun ikamet ettiği eve bile giremezsiniz” dedi.

'Göz göre göre geldi'

Gazeteci-Yazar Yavuz Donat, ''28 Şubat göz göre göre geldi, Türkiye 28 Şubat'ı benden öğrendi'' dedi. Bu olayı, 23 Şubat günü oynanan Gençlerbirliği-Altay maçında ''siyah palto, siyah gözlük ve atkı ile şeref tribününe gelen eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya'dan öğrendiğini söyleyen Donat, Erkaya'nın kendisine ''28 Şubat'ta kıyamet kopacak'' dediğini aktardı.

Donat, şöyle konuştu:

''İşin içinde siyasetçinin eli ve ayağı olmasaydı, bir takım STK ve kanaat önderlerinin katkıları olmasaydı, medya desteği olmasaydı Türkiye'de bu darbeleri muhtıraların olması mümkün değildi''

Gazeteci Ali Bayramoğlu ise ''28 Şubat öyle bir kir ki toplumun başından tırnağına kadar bulaşmıştır'' dedi. Ali Bayramoğlu, ''Buralarda toplanan fişler ne oldu? Türkiye'nin 81 ilinde toplanmış istihbarat fişleri nerede, bunlarla ilgili her hangi bir işlem yapıldı mı? Bunlar nerede depolanıyor, hala kullanılan fişler midir?'' diye sordu.

'Yüz karası bir dönem'

Gazeteci-Yazar Fehmi Koru ise 28 Şubat'ı, medya açısından, ''karanlık ve yüz karası bir dönem'' olarak niteledi.