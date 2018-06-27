T24 Haber Merkezi / Selim Delikara

İstanbul Üniversitesi’nde 30 yıl sürdürdüğü hocalık görevinden KHK ile uzaklaştırılan iktisat profesörü, gazeteci ve yazar Mehmet Altan 1,5 yıl sonra tahliye edildi.

15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile birlikte müebbet hapse mahkûm edilen Mehmet Altan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin kararının ardından 22 Eylül 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'den çıktı.

Mehmet Altan, güvenlik güçlerince Silivri otoyolu üzerinde bulunan Karbey Dinlenme Tesisleri'ne bırakıldı. Mehmet Altan ile aynı saatlerde hakkında tahliye kararı verilen 78'liler Girişimi Sözcüsü ve HDP PM üyesi Celalettin Can ve beraberindekilerin ise jandarma tarafından aynı noktaya getirilmediği, Can ve beraberindeki 8 kişinin Silivri Otobanı Kınalı Gişelerine bırakılacağı bildirildi.

Mehmet Altan: Gözaltına bile alınmamam gerekirdi

Mehmet Altan tahliyesinin ardından T24'e yaptığı açıklamada kardeşi Ahmet Altan dahil cezaevinde bulunan gazeteci ve yazarlara "İnşallah mağduriyetlerin sonu olur. Demokrasinin hukukun, özgürlüklerin, evrensel düzeydeki bir uygulamanın sinyali olur. Herkesin mağduriyetinin sona ermesini diliyorum" mesajını gönderdi.

Mehmet Altan'ın açıklaması şöyle:

"Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu yani Türkiye’nin en yüksek mahkemesi ile Avrupa’nın en yüksek mahkemesi AİHM, benim ağırlaştırılmış müebbet aldığım dosyanın en son hali üstünden inceleme yaptı ve gözaltına bile alınamayacağını söyledi. İki yılım gitti…

İnşallah mağduriyetlerin sonu olur. Demokrasinin hukukun, özgürlüklerin, evrensel düzeydeki bir uygulamanın sinyali olur. Herkesin mağduriyetinin sona ermesini diliyorum."

Altan'ın avukatı: Bu topraklarda düşünce, fikir daha fazla zulüm görmesin

Altan'ın tahliyesinin ardından bundan takip edilecek olan sonraki hukuki süreci değerlendiren Mehmet Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu şöyle konuştu:

İstinaf Mahkemesi, AYM kararının bağlayıcılığını dikkate almış. İstanbul 26. ve 27. Ağır Ceza mahkemeleri kendisini AYM kararı ile bağlı görmemişti. İstinaf Mahkemesi AYM kararının gereğini yerine getirdi. Tahliye kararı verildi. Gerekçeli kararda da bu güzel işlenmiş. İstinaf Mahkemesi’nde bir duruşma yapılacak. Yargılama bu şekilde devam edecek. Anayasa Mahkemesi kararı bütün gazeteci ve yazarlar için bağlayıcı bir karar. Bu şekilde umutlanarak bağladığımız bu sürecin güzel bir şekilde biteceğine inanıyorum. Bu karar diğer davalar için emsal olmalı. Dilerim bu topraklarda düşünce, fikir zulüm görmesin, gazeteciler daha fazla zulüm görmesin. Bunun ilk işaret fişeği olarak bu günü yaşıyoruz. Bu böyle devam edecektir.

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi, gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın tutukluluklarında "hak ihlali" olduğuna hükmetmiş, karar alt derece mahkemeleri tarafından uygulanmamıştı. Bunun üzerine konu AİHM'ye taşınmıştı.

AİHM, 20 Mart'ta Mehmet Altan ve Şahin Alpay'la ilgili aldığı kararında Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayı reddeden Ağır Ceza Mahkemelerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine hükmetmişti. Mahkeme ayrıca Altan ve Alpay'ın ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine dikkat çekmişti. Ankara davacıların her birine manevi tazminat olarak 21 bin 500 euro ödemeye mahkûm edilmişti.

AİHM'ye bireysel başvuru yapan gazetecilerden Alpay, yaklaşık 20 ay süren tutukluluğunun ardından Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez aldığı "hak ihlali kararı" sonrası 16 Mart'ta ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Mehmet Altan ise 22 Eylül 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulunuyordu.

Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak, 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılandıkları davada geçen Şubat ayında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.