15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla kardeşi Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile birlikte yargılandıkları davada müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 1,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararıyla tahliye edilen akademisyen, gazeteci, yazar Mehmet Altan "15 Temmuz rezil, vahşi, iğrenç, kanlı bir darbedir" yorumunda bulundu. Geçmişte Fethullah Gülen'e yakın yayın organlarında yer aldığı için yöneltilen eleştirilere de yanıt veren Mehmet Altan "Fikir adamının söylediği önemlidir, söylediği mecra değil" ifadelerini kullandı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Altan’ın hukuktan siyasete, ekonomiden yargılandığı sürece kadar bir çok konuda değerlendirmelerde bulundu.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden önce İstanbul Üniversitesi'nde İktisat Politikaları Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Mehmet Altan, ekonomideki dalgalı gidişata ilişkin "İnsanlığın barınma beslenme gibi temel ihtiyaçları problemliyken Mars'a gidilmesi yerine soğanın konuşulması normal" yorumunu yaptı.

22 Eylül 2016'da 'darbeyi önceden bildikleri ve televizyonda subliminal mesaj verdikleri' gerekçesiyle tutuklandıktan sonra 11 Ocak 2018'de Anayasa Mahkemesi'nin "Hak ihlali var" kararına rağmen tahliye edilmemesi ve ancak İstinaf Mahkemesi tarafından 27 Haziran 2018'de serbest bırakılmasına ilişkin konuşan Altan, "Mahkeme anayasayı çiğnedi. Buna nasıl hukuk devleti diyeceğiz?" diye konuştu.

Geçmişte Ergenekon ve Balyoz gibi davalara verdiği destekle bilinen Prof. Altan, o döneme ilişkin kendisine yöneltilen eleştirilere de cevap verdi. Altan, "Gücü ele geçireyim sana göstereceğim' anlayışı devam ediyor" dedi.

“Fikir adamının söylediği önemlidir, söylediği mecra değil”

Altan, geçmişte Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen yayın organlarında yer aldığı için yöneltilen eleştirilere de, "Ben 2012 Ocak'tan sonra hiçbir yerde yazı yazamadım. Suçlama yaparken ciddi bakmak lazım. Konuşma imkanı olan her yerde konuşurum. Fikir adamının söylediği önemlidir, söylediği mecra değil" yanıtını verdi.

'15 Temmuz rezil, vahşi…'

Altan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin "15 Temmuz rezil, vahşi, iğrenç, kanlı bir darbedir" tanımını yaptı.