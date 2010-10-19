-MEHMET ALİ YILMAZ: ŞİKAYET EDEBİLMEM İÇİN ARANDIM İSTANBUL (A.A) - 19.10.2010 - Eski bakanlardan Mehmet Ali Yılmaz, ''Devrimci Karargah Örgütü'' soruşturması kapsamında ifade verdikten sonra yaptığı açıklamada, ''Savcı tarafından yasa dışı dinlemeyle ilgili şikayet edebilmesi için çağrılmasının çok hoşuna gittiğini'' söyledi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kadir Altınışık tarafından ''mağdur'' sıfatıyla ifadesi alınan Mehmet Ali Yılmaz, adliyeden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazetecilerin ''Size neler soruldu?'' sorusunu yanıtlayan Yılmaz, ''Bu telefon dinlemeleriyle ilgili beni de dinlemişler bir arkadaşla konuşurken, bana onları sordu. Yani 'Mağdur olarak şikayetçi misiniz?' diye. Çünkü yasal dayanağı olmadan yapılan dinlemeden dolayı, aşağı yukarı 12 sene olmuş, 'Ne diyorsun?' dedi. Ben de 'Şikayetçiyim' dedim'' diye konuştu. Soruşturma konusu kayıtların hangi döneme ait olduğu sorusu üzerine de Yılmaz, kayıtların bakanlık yaptıktan sonra alınan kayıtlar olduğunu ve tam tarihini anlayamadıysa da 1998 yılını kapsıyor olabileceğini söyledi. Mehmet Ali Yılmaz, ifadesinde Hanefi Avcı'nın adının geçmediğini de kaydetti. -''SEDAT PEKER'LE GÖRÜŞTÜM''- Yılmaz, bir gazetecinin ''Alaattin Çakıcı'yla görüştüğünüz söyleniyor, doğru mu?'' diye sorması üzerine, ''Yok, Sedat Peker'le'' dedi. Yılmaz, ''Ne konuşmuştunuz?'' sorusunu ise ''Ne konuşulur? 'Nasılsın ağabey' demiş, ben de 'İyiyim evlat' demişim o günün şartlarına göre. Bir şikayet edilmiş herhalde yani birilerinden bizi şey görmüşler de ondan böyle, 'Acaba bir yardımın olabilir mi?' diye aramış beni. 'Bakarız' demişim o kadar. Sesimi de tanıyamadım aslında tam'' diye yanıtladı. Savcı tarafından yasa dışı dinlemeyle ilgili şikayet edebilmesi için çağrılmasının çok hoşuna gittiğini belirten Yılmaz, ''Yani ben duymayabilirdim bunu, bilmeyebilirdim. Bana sadece 'Böyle bir dinleme var, haberiniz olmadan yapılmış, şikayetçi misiniz?' diye sorulması...'' dedi. ''Kayıt yapanlar için bu kayıtlar bir arşivin parçası olabilir mi?'' sorusunu da Yılmaz, ''Ama yine de bir operasyonun içinde bir kişi olabilir yani bir parçası olabilir, bir kenarı olabilir gibi geldi bana ama benimle pek ilgisi yok'' diye cevaplandırdı. -''BANA ŞANTAJ YAPMAK ZOR''- Mehmet Ali Yılmaz, bir gazetecinin, ''Bu kayıtla ilgili şantaj yapıldı mı size?'' sorusuna karşılık gülerek, ''Savcı gibi sordu. Savcı da sordu. Yapmadı hiç kimse. Bana şantaj yapmak çok zor'' dedi. Yılmaz, kişilik haklarına yasal dayanağı olmadan saldırı kabul ettiği kayıtlarla ilgili şikayetçi olduğunu, her Türk vatandaşının da olması gerektiğini belirtti.