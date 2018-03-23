Mehmet Ali Yalçındağ'dan 'Doğan Medya'nın başına geçiyor' iddiası hakkında açıklama

Doğan Medya Grubu’nun Demirören Holding'e satışı konusunda anlaşılması birçok iddiayı da beraberinde getirdi. 1.1 milyar dolarlık satışın ardından Doğan Medya Grubu'nun başına, Aydın Doğan'ın damadı Mehmet Ali Yalçındağ'ın getirileceği iddia edildi. Yalçındağ, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın iddialara ilişkin sorusuna, "Ben de olan biteni etraftan duyuyorum. Hayırlı olur inşallah" diyerek yanıt verdi.

"Yalçındağ geri dönüyor iddiası"

Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na satılması birçok iddiayı da beraberinde getirdi. Doğan Medya Grubu’nun başına, Aydın Doğan’ın damadı Mehmet Ali Yalçındağ’ın getirileceği iddia edildi.

Yalçındağ: Hayırlı olur inşallah

Habertürk'ten Fatih Altaylı, Yalçındağ'ın grubun başına geçme ihtimaline dair bir yazı kaleme aldı. Altaylı'nın bugün "Grup olamayınca satıldı" başlığıyla yayımlanan yazının ilgili kısmı şöyle:

Önceki gün dedikodular dolaştı.

“Aydın Doğan’ın damadı ve grubun eski başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Demirören’le ortak olacak ve grubun başına geçecek” diye.

Ben de önce bu dedikoduları “dedikodu” diye yazdım.

Sonra da “Fatih, Mehmet Ali tanımadığın adam değil. Ara sor da gerçeği öğren” diye düşündüm ve aradım.

Yalçındağ’ın yanıtı ilginçti:

“Ben de olan biteni etraftan duyuyorum. Hayırlı olur inşallah” diyerek konuyla bir ilgisi olmadığını söyledi.

Zıraat Bankası

Doğan Medya Grubu’nun Demirören Holding'e satışının finansmanı için kurulan bankalar arası konsorsiyumda devlete ait Ziraat Bankası’nın da bulunduğu öne sürüldü.

TIKLAYIN - Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satışında Ziraat Bankası kredisi de kullanıldı

Öte yandan Cumhuriyet'ten Emre Deveci'nin haberine göre, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açkılamaya göre görüşmeleri devam eden satışta borçlar düşüldükten sonra Doğan Medya'nın 890 milyon dolarla Demirören grubuna satışının finansmanında Ziraat Bankası’nın da olacağı ileri sürüldü.

Toplam 1.1 milyar dolarlık finansman için kurulan bankalar arası konsorsiyumda devlete ait Ziraat Bankası’nın da bulunduğu öne sürülürken Cumhuriyet’e konuşan bankanın üst düzey bir yetkisi iddiayı yalanlamadı ve satış görüşmeleri tamamlanmadan açıklama yapamayacaklarını dile getirdi.

Çalık Grubu’na ait Sabah ve Atv’nin satın alınması için oluşturulan 630 milyon dolarlık havuzun, 200 milyon dolarlık kısmının da Ziraat Bankası’ndan karşılandığı ortaya çıkmıştı.

Sabah Grubu’nu TMSF’den 1.1 milyar dolara satın alan Çalık Grubu da Halk Bankası ve Vakıfbank’tan 375’er milyon dolar olmak üzere toplam 750 milyon dolar kredi kullanmıştı. Aynı dönemde, Halk Bankası Genel Müdürü olarak Hüseyin Aydın kredinin altına imza atmıştı. Hüseyin Aydın, şu an Ziraat Bankası’nın genel müdürü olarak görev yapıyor.

Zafer Mutlu da hisselerini sattı

Sabah gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Zafer Mutlu, Doğan Gazetecilik’teki hisselerini sattığını açıkladı. KAP’a yapılan açıklamada Mutlu, dün 560.000 hisseyi sattığını açıkladı. Hisseler 3.85-4 TL fiyat aralığından satıldı. Böylelikle Mutlu satıştan 2 milyon 156 bin ila 2 milyon 240 bin TL arasında bir kazanç elde etti.