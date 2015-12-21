Mehmet Ali Yalçındağ, Doğan Grubu yayınlarına tam yetkiyle geri döndü

Uzun süre yaptığı Doğan Yayın Holding İcra Kurulu Başkanlığı görevinden aile içinde beliren görüş ayrılığı nedeniyle ayrılan ve Türkiye Yandex'in CEO'luğunu üstlenen Mehmet Ali Yalçındağ, grup yayınlarının başındaki mesaisine geri döndü. Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Yalçındağ'ın, Doğan grubuna bağlı yayınların koordinasyonuyla görevlendirildiğini açıkladı.

Faralyalı'nın yaptığı yazılı açıklamada, "Uzun yıllar Doğan Yayın Holding’in İcra Kurulu Başkanı olarak değerli hizmetlerde bulunmuş olan Mehmet Ali Yalçındağ, bu kez Doğan Grubuna bağlı medya organlarının koordinasyon ve yayın politikalarının yönetiminden, Doğan Yayın İlkeleri ve evrensel yayıncılık değerleri çerçevesinde tam yetki ile görevlendirilmiştir" dendi.



Ayrılıkla sonu çlanan Erdoğan'a yaklaşım farkı

1964 yılında doğan ve iş dünyasından gelen bir isim olan Mehmet Ali Yalçındağ, Doğan Holding'in kurucusu Aydın Doğan'ın büyük kızı Arzuhan Doğan Yalçındağ ile evlendi.

1989 yılında American College in London'dan mezun olduktan sonra 1990'da Doğan Dış Ticaret'te çalışmaya başladı, 1991 yılında Doğan Holding İcra Komitesi'nde, 1992 yılında da Milliyet gazetesinde genel müdür yardımcısı olarak görev aldı.

1996 yılında Doğan Holding'teki medya şirketleri Doğan Yayın Holding çatısı altında birleştirilirken Yalçındağ bu kuruluşun yönetim kurulu başkan vekilliğine getirildi. 1999 yılında Doğan Yayın Holding İcra Kurulu Başkanlığına atandı.

Doğan Medya Grubu'ndaki görevleri sırasında halen Doğan-Burda Dergi Grubu CEO'su olan ve Hürriyet'te yazan Mehmet Y. Yılmaz'la birlikte yakın mesai içinde olan Yalçındağ, bu dönemde grubun son yıllardaki en önemli yayınlarının çıkarılmasında etkili oldu. Bu dönemde Simge Yayıncılık'ı kuran Yalçındağ, Mehmet Y. Yılmaz'ın yönetiminde bugün Türkiye'nin en çok satan gazetelerinden olan Posta ve Fanatik ile Radikal'i yayın hayatına soktu.

Hanzade Doğan Boyner'in Doğan grubu yayınlarında aktif görev almasının ardından gelişen süreçte çıkan görüş ayrılığı üzerine gruptaki görevlerinden ayrılan Yalçındağ, 2012'de Yandex Türkiye'nin CEO'luğunu üstlendi. Yalçındağ'ın Doğan grubu yayınlarından uzaklaşmasıyla sonuçlanan görüş ayrılığında, dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yaklaşım konusundaki farklılık da önemli bir yer tuttu.

Uluslararası Reklamcılık Derneği (IAA ) Türkiye Başkanlığı ve Türkiye Reklam Konseyi Başkanlığı da yapan Yalçındağ'ın, TÜSİAD, Galatasaray Spor Kulübü ve WEF Medya Yöneticileri üyelikleri bulunuyor.

AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süredir tepkili olduğu Doğan grubu yayınlarında yeni işten çıkarmaların da gündemde bulunduğu gergin bir dönemde Doğan Medya Grubu'nda tekrar görev üstlenen Yalçındağ ile TÜSİAD'ın ilk kadın başkanı da olan eşi Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın iki çocuğu bulunuyor.