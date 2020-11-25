Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat: Rumların istediğini yapıyoruz

Kuzey Kıbrıs 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Kıbrıs'taki son seçimlere müdahale ettiğini ve Mustafa Akıncı karşısında Ersin Tatar'a seçimi kazandırdığını söyledi. Tatar'ın Güney Kıbrıs politikasını da eleştiren Talat, "Türk tarafı da son 10-15 yıldır çözümden yana olan tutumunu değiştirerek Anastasiadis’in arzuladığı çizgiye geldi. Benim gördüğüm, irkildiğim ve üzüldüğüm bu" dedi.

Sputnik ile bir söyleşi gerçekleştiren ve BM'nin ve BMGK’nın kararları Kıbrıs sorununun görüşmeler yoluyla çözmek üzerine olduğunu belirten Talat, şu anki politika ile bunun mümkün olmadığını söyledi. Federasyon seçeneğinin olmamasının en büyük sebebinin Rum tarafının BM parametrelerinin dışına çıkması olduğunu ifade eden Talat, "Yapılması gereken ve bizim tarafın yapmadığı şey ise Kıbrıs Rum tarafını BM parametrelerine dönmeye zorlamak idi. Bunu yapmak yerine ‘Biz de bu parametrelerden kaçalım’ politikasına girdi bizim taraf. Bu bana göre, Rum tarafıyla eşit ölçüde ‘uzlaşmaz taraf’ yaftasına yol açacak. Benim endişem bu noktada” dedi.

"Bu bizim neslin son çözüm denemesiydi"

Crans Montana’da federasyon süreci çökünce eski Cumhurbaşkanı Akıncı'nın tavrının birçok görüşmeyi bitirdiğini söyleyen Talat, "Sayın Akıncı duygusal bir tavır takınarak çok büyük bir hata yaptı ve ‘Bu bizim neslin son çözüm denemesiydi’ diyerek barış arayışına devam edilmeyeceğini ifade etti. Türkiye de bunu benimseyerek federal çözümün artık mümkün olmadığı çizgisine kaydı" diye ifade etti.

Kıbrıs tarafının istediği çözümsüzlük politikasına Türkiye'nin dahil edildiğini ve tam da Rum bölgesi Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in planının işe yaradığını iddia eden Talat, "Zaten Anastasiadis Türk tarafını kandırmak için ‘konfederasyon ya da iki devletli çözüm görüşebilirim seçimlerden sonra’ dedi ve kandırdı. Benim gördüğüm bu. Türk tarafı da son 10-15 yıldır çözümden yana olan tutumunu değiştirerek Anastasiadis’in arzuladığı çizgiye geldi. Benim gördüğüm, irkildiğim ve üzüldüğüm bu" olarak anlattı.

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