Mehmet Ali Şahin'den Abdullah Gül'e: E- muhtıracıların saflarında gibi görünüyor!

Kuruluşundan bu yana AKP'nin önemli isimleri arasında yer alan Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin "ortak adayı" olarak çıkacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e tepki gösterdi.

"Sayın Abdullah Gül ile biz demokrasi mücadelesini birlikte verdik. E-muhtıranın üzerinden 11 yıl geçmiş. Böyle bir haftada Abdullah Bey’in isminin vesayet odaklarına karşı mücadelede önemli bir kişilik olarak anılmasını ve bugünü onunla birlikte paylaşmayı arzu ederdim" diyen Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Böyle bir günde Abdullah Bey’i yanımızda göremiyoruz; e-muhtıracıların safında görünen bir Abdullah Gül görüntüsü var."

Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Şahin, AKP kurucuları arasında yer alan ve eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'i de eleştirdi. Şahin, Şener'le ilgili olarak şunları söyledi:

"Partiden ilk ayrılanlardan bir tanesi Abdüllatif Şener’dir. Bizden ayrıldı ve parti kurdu. O sırada erken seçime gidiliyordu. Listede yer almayan bir milletvekili arkadaşım bana gelip 'Biraz önce Abdüllatif Bey’e de uğradım. ‘Milletvekili adayı olmadığına üzülme, hatta sevin. Çünkü bunlar gidici’ dedi' şeklinde bir açıklamada bulundu. Ben de 'Böyle şeylere inanma, Abdüllatif böyle şeyler söylemez' dedim. Ama daha sonra, 'Bunlar darbeyle gidecekler, gerekirse kapatılacaklar' diye şeyler söylemiş. Demek ki AK Parti hakkında o sırada oluşturulan birtakım kumpasların içerisindeydi veya bunlardan haberdardı. Kendiliğinden gitti, biz kovmadık. Hüseyin Çelik, kendisi aday olmadı. En son Afyon’da eski arkadaşlarımızla bir araya geldik. Orada Hüseyin Çelik de vardı. Dolayısıyla, bizden bir arkadaşımız ayrılmışsa, o kendi tercihiyle ayrılmıştır. Kimseyi partiden kovmuş değiliz. Partiyi kuranlar olarak büyük çoğunlukla yine birlikte hareket ediyoruz."