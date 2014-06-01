AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, "Türkiye'ye başkanlık sistemini getireceğiz. Böylece cumhurbaşkanı seçilen Başbakanımız Tayyip Erdoğan, aynı zamanda partili bir kişi olarak, başkan olarak, milletimize 2023 yılına kadar hizmet edecektir" dedi.

Mehmet Ali Şahin, 1 Haziran'da belediye başkanlığı seçimleri yenilenecek olan Şabanözü ilçesinde partisinin düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, siyasete Çankırı'da başladığını ifade etti. Seçimlerin önemine değinen Şahin, "Seçim deyip geçmeyin. 2 ay önce sandığa gitmiştik, şimdi yine gidiyoruz, 2 ay sonra cumhurbaşkanlığı seçimi var, 10 ay sonrada milletvekilli seçimleri var demeyin. Önünüze sık sık sandığın gelmesinden rahatsız olmayın. Sandık varsa demokrasi vardır, millet iradesi vardır, sandık varsa bu ülkede rejim tıkır tıkır çalışıyordur. Bu milletin önünden sandığı alıp iktidarları uzaklaştırmak istediler. Darbeleri bu yüzden yaptılar. Darbe teşebbüslerinde bunun için bulundular" dedi.

AKP kadrolarının Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini anlatan Mehmet Ali Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben adayım derse, Ak Parti olarak kaya gibi arkasındayız. Onu Çankaya'ya çıkartmak ve halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak onu Çankaya'ya oturtmakta kararlıyız. Diyorlar ki, 'Tayyip Erdoğan aday olmasın. Diktatörce davranıyor, gerginliklere yol açıyor.' Yok öyle yağma Tayyip Erdoğan bu millete hizmete devam edecek. Hem de cumhurbaşkanı olarak devam edecek. 2015 seçimlerinde Ak Parti'yi parlamentoya daha güçlü şekilde sokarak, anayasayı değiştirip, Türkiye'ye başkanlık sistemini getireceğiz. Böylece cumhurbaşkanı seçilen Başbakanımız Erdoğan, aynı zamanda partili bir kişi olarak, başkan olarak, milletimize 2023 yılına kadar hizmet edecektir."