Mehmet Ali Şahin: Gezi Parkı eylemlerinin sebebi ağaç değil, darbeye zemin hazırlamak

AKP Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, İstanbul Gezi Parkı’ndaki olayların nedenini ağaç kesilmesi olmadığını, bunu bahane ederek darbelere zemin hazırlamak olduğunu iddia etti.

Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği Utku Bolulu imzalı habere göre, sanatçı Mehmet Ali Alabora ve basın mensubu Taylan Kılınıç’ın sosyal medyadaki çağrılarını örnek veren Şahin, “Amaç burada kaos meydana getirebilir miyiz? Siyasi iktidarı sarsabilir miyiz? Amaç bu! Ama millet bunun farkında. Size gezi parkında iktidar çıkmaz beylerö dedi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar da “Eylem, darbe zemini oluşturmaya yönelik olarak oluşturulduö diye konuştu.

İzmir’de, Balçova Kaya Termal Otel’de yapılan AkP Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı 10. Bölge Toplantısı açılış konuşmasını yapan Mehmet Ali Şahin, Gezi Parkı’ndaki olayları değerlendirdi. Şahin, “İstanbul Taksim’de ağaç katliamı bahane edilerek neler neler yapıldı. Aslında burada yapılmak istenen Taksim Yayalaştırma Projesi'ydi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16 şubat 2011’de onayladığı bir projedir. CHP’liler de oy verdi. Projeye göre 50 yılını geçmiş ağaçlardan 13 ağaç yerlerinden sökülecek ve yayalaştırma projesi kapsamında orası genişletilecek. Koruma Kurulu da onayladı. Kimse itiraz etmedi. Burada 13 tane ağaç yerlerinden sökülerek başka yerlerle dikilirken aman Allah kıyamet koptu. Şimdi buradan hareketle Türkiye’de başka şeyler amaçlanıyor" dedi.

Alabora ve Kılınç'ın adını verdi

Şahin sosyal paylaşım sitelerinde yapılan çağrılarla olayların büyüdüğünü belirterek sanatçı Mehmet Ali Alabora ve basın mensubu Taylan Kılınç’ın adını verdi. Alabora’nın çağrısında “Mesele sadece gezi parkı değil arkadaş sen hala anlamadın mı", Kılınç’ın ise “Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti geri alma vakti" çağrılarını okudu.

'Kaos yaratma peşindeler'

Mehmet Ali Şahin, partililerden bunları halka anlatmasını isteyerek, "Amaç, biz buradan darbeye zemin hazırlacak bir kaos yaratabilir miyiz? Sadece darbeler ve derbecilerden umut bekliyorlar. Acaba buradan bir kaos meydana getirebilir miyiz? Bu siyasi iktidarı sarsabilir miyiz? Amaç bu. Yoksa oradaki iki ağaç değil. Buradan bize ekmek çıkar mı diye düşünüyorlar. Gezi Parkında size iktidar çıkmaz beyler" dedi. Kimsenin darbeden medet ummaması gerektiğini, bir CHP’linin 'darbe yapacak komutanın kalmadığını' söylediğini belirten Şahin “Bunların işi gücü darbe. Darbe sonrası da iktidar olmak. Çünkü milleten umutlarını kesmişler. Halkın sağduyusuna inancımız tamdır. Güçlü teşkilat ve icraatlarla milletin huzurundayızö diye konuştu.

Şahin, İstanbul’da üçüncü köprünün temelinin atılmasıyla ilgili 'hayırlı olsun' temennisinde bulunmayan CHP Lideri Kemal Kılıçzdaroğlu’nu da eleştirerek “Başbakan’ın ağaç katliamı yapılacağı gerekçesiyle Kazıklı Voyvoda gibi tarihe geçeceğini söyledi" dedi.

Şamil Tayyar: Sarhoş kafayla eylem yapıyorlar

Toplantıya katılan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar da Türkiye'nin darbeler ve demokrasi tarihini anlattı. Taksim'de yaşanan olaylar hakkında düşüncelerini de dile getiren Şamil Tayyar, şunları söyledi:

"İstanbul'da gece helikopterlerin gaz sıktığını söylediler. Bu eylemi provoke eden sanatçılar var. Ak Parti İzmir il binasının yandığını bile söylediler. Dedikoduları Twetter'dan paylaşarak kaotik ortam oluşturdular. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne vazife çıkarmayı amaçlıyorlar. Eylem, darbe zemini oluşturmaya yönelik olarak oluşturuldu. Bu bir provaydı. Sağ duyulu Türk milleti bu oyuna gelmedi. Siz, ülkeyi yönetenlerin icraatlarından memnun değilseniz, sandığa gidersiniz. Iktidarları millet getirir, millet götürür. Siz sokakta iktidar olmaya çalışırsanız hüsrana uğrarsanız. Sabaha kadar barlarda içip ellerinde boş bira şişelerini taşıyanlar eylem yapıyorlar. Ayık kafayla seçim sandığını bulamayanlar. Sarhoş kafayla sokaklarda eylem yapıyorlar."

'Erdoğan ilk devlet başkanı, Gül son cumhurbaşkanı olacak'

Şamil Tayyar, Ağustos 2014'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin çok önemli olduğunu söyledi. Seçimi bu kadar önemli kılanın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olma ihtimali olduğunu belirten Tayyar “Aday olup olmayacağını bilmiyorum. Gönlümden geçen aday olmasıdır. Allah’ın izniyle olur ve kazanır. Bu gerçekleşirse Abdullah Gül son Cumhurbaşkanı, Erdoğan ise ilk Devlet Başkanı olur. Bunu unutmayın" dedi.

Yüzde 50 üzerinde oy almış bir Cumhurbaşkanının anayasal yetkilerini kullandığı zaman fiilen devlet başkanı olacağı görüşünü savunan Şamil Tayyar, "Yeni modele ilişkin şimdiden anayasa değişikliği mutlaka yapılmalıdır. Çünkü artık parlamenter sistem iflas etmiştir. Şimdi yaparsan ne ala. Yapamazsak seçimden sonra Türkiye gündemine başkanlık modeli mutlaka gelecektirö diye konuştu.

Şamil Tayyar, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Türkiye’de devlet büyükleri, sanatçılara yönelik suikastlar olabileceğini de ileri sürdü.