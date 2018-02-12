Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci - yazar Ahmet Altan, akademisyen kardeşi Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davayı takip edenler arasında bugün (12 Şubat 2018) Mehmet Ali Ilıcak da vardı. Duruşmaya verilen ara sırasında annesi Nazlı Ilıcak'a kelepçe takıldığını gören Mehmet Ali Ilıcak, "İşte buna dayanamıyorum" dedi.

Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak, "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni devirmeye teşebbüs ettikleri” iddiasıyla bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunuyor. Mahkemenin, bu duruşmada hükmünü açıklaması bekleniyor.

Mehmet Ali Ilıcak, daha önce ne demişti?

Mehmet Ali Ilıcak, 28 Ocak 2015'te Gazeteciler.com'da yayımlanan söyleşisinde annesi için "Benim gazetemde yazıyor olsa restleşirdim. Kesin yazılarını keserdim" demişti. Ilıcak, Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı ile birlikte annesinin CNN Türk'teki programının bitmesi için "uğraş verdiklerini" anlatmıştı.

Ilıcak, darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yaptığı ziyareti de şöyle anlatmıştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile Cuma günü görüşme fırsatım oldu. Öncelikle şunu belirteyim; sağlığı, formu, keyfi yerindeydi. Düşmanları çatlasın. Hayatımda temposu bu kadar yüksek birini tanımadım. Yorulmadan, dinlenmeden hem memleketi hem uluslararası hadiseleri yönetiyor. Bu arada benim gibi yüzlerce insanın kişisel meseleleri de cabası. Yine de her şeye, herkese yetişiyor maaşallah. Allah nazardan saklasın. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kere daha hayran kaldım. Niye mi? Annemin hapiste olmasına rağmen beni kabul etti, derdimi dinledi, vakit ayırdı. Annemin yaptıkları yüzünden beni cezalandırmadı. Ona olan öfkesini benden çıkarmadı. Aksine bana her zamanki sıcaklığı ile yaklaştı. Kendisine de arz ettiğim üzere bu dönemde en yakınlarım bile benden vebalıymışım gibi kaçarken, Sayın Cumhurbaşkanım adaletini gösterdi. Hiçbir menfaatim olmadan kendisini hep sevdim, daima sevmeye devam edeceğim. O liderimiz olmadan önce de, bugün de, yarın da hep gönlümde olacak. Görüşmeye vesile olan Sevgili Mustafa Kamacı, Sayın Hasan Doğan ve Mustafa Varank’a teşekkür ediyorum. Allah Reisimizi başımızdan eksik etmesin."