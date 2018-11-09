Mehmet Ali Erbil'in ailesinden "Telefonda görüştü" iddiasına tepki: İftira kadar günah bir şey olamaz

19 Ekim'den beri Maslak'ta bulunan bir hastanede yoğun bakımda tutulan Mehmet Ali Erbil'in, üç gün önce bir yakınıyla telefonda görüştüğü iddiasıyla ilgili ünlü şovmenin kızı Sezin Erbil, "Babam tam 21 gündür entübe ve uyutuluyor, gözlerimin önünde yaşam mücadelesi veriyor. Bana da bunları yazdırdınız ya çok ayıp. İftira kadar günah bir şey olamaz" dedi.

Bir köşe yazarının, Mehmet Ali Erbil'in üç gün önce bir yakınıyla telefon görüşmesi yaptığını iddia etmesinin ardından Sezin Erbil, instagram hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Sezin Erbil, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu hanım yazısında babamın hastaneye yattıktan üç gün sonra birini aradığını iddia etmiş. Babam tam 21 gündür entübe ve uyutuluyor, gözlerimin önünde yaşam mücadelesi veriyor. Bana da bunları yazdırdınız ya çok ayıp. İftira kadar günah bir şey olamaz. İsteyen gelsin hastaneden belgesini vereyim. Ya da bizden özür dilesin. Bu kadar üzgünlüğüme birde buna bakmak çok acı. Siz istediğinize inan ama, bu yaptığınız çok günah" açıklamasında bulundu.

"Durum kötü, beklemedeyiz"

Sezin Erbil'in açıklamasının ardından Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil de instagramhesabı üzerinden canlı yayın yaptı. Yeşim Erbil, yapmış olduğu canlı yayında, "Bir gazeteci tarafından bir post paylaşılmış. Güya bizim bir aile dostumuz, abim hastaneye yattıktan üç gün sonra abimle konuşmuş. Ama böyle bir şey yok. Durum, size aktardığımdan daha ciddi. Durum kötü, beklemedeyiz. Her gün iyi bir haber bekliyoruz" diyerek Mehmet Ali Erbil'in durumunun ciddiyetinden bahsetti.