-MEHMET ALİ ERBİL'E TEPKİ İZMİR (A.A) - 06.10.2010 - Mehmet Ali Erbil'in televizyon programında bir inanç kesimine yönelik söylediği sözlere tepki gösteren bir grup vatandaş, İzmir'de Doğan Yayın Holding bünyesindeki kuruluşların bulunduğu bina önünde toplandı. Erbil'in, Star televizyonundaki programında kullandığı sözlerin ardından Doğan Haber Ajansı (DHA), Hürriyet ve Milliyet bürolarının bulunduğu Şehitler Bulvarı'ndaki bina önünde gelen vatandaşlar protesto gösterisi yaptı. Geniş güvenlik önlemi alan polis, kalabalığın binaya yaklaşmasına izin vermedi. Erbil'i protesto eden gruptaki bazı vatandaşlar binaya yumurta attı. Grup, polisin uyarısı üzerine dağıldı.