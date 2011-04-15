-MEHMET ALİ ERBİL'E ''MUM SÖNDÜ'' DAVASI ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Erzincanlı bir ailenin 4 üyesi, Ekim 2010'da yayımlanan bir televizyon programı sırasında, kendilerinin de arasında bulunduğu topluluğa karşı kullandığı hakaret içeren ifadeler nedeniyle gerekçesiyle sunucu Mehmet Ali Erbil ile programın yayınlandığı Star TV aleyhine 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Davacı aile fertlerinin Z.A, F.A, S.A ve N.Z'nin avukatları Alirıza Özdil ve Özer Özdil, dava dilekçelerini Erzincan Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmek üzere Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Hakimliğine verdi. Dilekçede, Çarkıfelek programını sunan Erbil'in, 6 Ekim 2010'daki canlı yayın programında, Erzincan'daki aileyi konuk ettiği sırada, ''Onlar mum söndü mü oynuyorlar? Ne yapıyorlar?'' dediği ifade edilerek, özetle şunlar kaydedildi: ''Sarf edilen laflar, o anda orada, içinde davacıların da bulunduğu bir topluluğa hitaben söylenmiştir. Canlı yayında bu cümleler sarf edildiği anda davacılar televizyon ekranlarında, tüm Türkiye'de görülmüşlerdir. Bu sözlerin muhatabı televizyonda görülen topluluktur ve bu topluluğa hitaben söylenmiştir. Ortada hakaret vardır. Artık hakaret etme saiki ile hareket edilmediği iddiası kabule şayan değildir. Tabiri caizse ok yaydan çıkmış ve isabet etmiştir.'' Davalı yayın kuruluşunun, ertesi gün davranışın çok çirkin olduğunun bilinciyle programı yayından kaldırdığı ve üzüntülerini kamuoyuna duyurduğu belirtilen dilekçede, ancak davacılardan özür dilenmediği kaydedildi. Dilekçede, her bir davacı için 50 bin lira olmak üzere, toplam 200 bin lira manevi tazminatın, program tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davacılara ödenmesi talep edildi.