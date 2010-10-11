Mehmet Ali Erbil Tunceli yolcusu

T24 - Mehmet Ali Erbil'in sunuculuğunu yaptığı televizyon pragramında canlı bağlantı ile bir ailenin evine konuk oldu. Program esnasında evdekı ışığın bir anlık sönmesı sonucu Erbil'in ' 'Mum söndü mü, oynuyoruz' sözleri Alevi vatandaşların büyük tepkisine ve sunduğu programın yayından kaldırılmasına neden oldu.



Erbil'in şimdi Aleviler'den af dilemek için kendisini Tunceli'den arayan Alevi kökenli bir muhtarın daveti üzerine Tunceli'ye gideceği belirtildi. Milliyet gazetesinde yer alan Ali Eyüboğlu'nun yazısı şöyle;





Mehmet Ali Erbil’i kafa dinlemek için gittiği Girne’de üzgün ama güçlü gördüm



47’nci Altın Portakal Film Festivali için çarşamba günü geldiğim Antalya’dan bir günlüğüne firar edip Kuzey Kıbrıs’a geçtim. Girne’deki ilk durağım Rocks oldu. Çünkü canlı yayındaki ‘iş kazası’ndan sonra programı yayından kaldırılan Mehmet Ali Erbil’in kafa dinlemek için Rocks’a geldiğini öğrendim.



Taksiye atlayıp gittim.



Erbil’i üzgün, ama güçlü gördüm. “Benim de Güner Ümit gibi televizyonculuk hayatım biter mi?” gibi bir endişesi yoktu.



Erbil, “35 yıldır televizyonlarda program yapıyorum. Bugüne kadar alevileri rencide edecek bir söz çıktı mı benim ağzımdan? Altı yıldır evimde çalışan karı- koca alevi. En azından onlar biliyorlar benim alevilere karşı olan sevgimi” dedi. Özellikle İzzettin Doğan’ın, “Kötü niyetinin olmadığını, insanları mutlu etmek için uğraştığını biliyoruz. Sen de olmasan kim güldürecek bizi televizyonlarda” sözlerinin moralini yükselttiğini söyledi.





Erbil’e en büyük destek ise Tunceli’den geldi.



Muhtar köye davet etti



Tunceli’den bir köy muhtarı Erbil’i arayıp, “Bizlere karşı iyi niyetinden en küçük bir şüphemiz yok. Senin Atatürkçü duruşunu, dünya görüşünü beğeniyoruz” deyip, onu köyüne davet etti.

Erbil, bugün ya da yarın o köyün ‘Fahri Muhtarı’ olan Star Haber’in patronu Uğur Dündar’la birlikte Tunceli’ye gidecek. Tunceli’de ‘Dede’lerin elini öpüp, alevilerin gönlünü alacak ve çok geçmeden yeniden ekranlarda olacak. Bundan önce de iki kez canlı yayında gaf yapan ya da ‘iş kazası’ geçiren Erbil, sempatikliğiyle kısa sürede insanların gönlünü almayı bildi. Kanaatim o ki bu kez de öyle olacak ve Erbil, çok geçmeden ekranlara dönecek.

IŞIN KARACA’YI ‘ŞEKER’ ERiTTi!



Cumartesi akşamı Girne’deki Malpas Casino’nun müşterilerini eğlendirmek için sahneye çıkan Işın Karaca’yı hayli zayıflamış gördüm.



Hayranları da aynı şeyi söylemiş olacak ki Karaca, bu konuya sahnede açıklık getirdi:



“Niye zayıflayamıyorum diye doktora gittim, yapılan tahliller sonunda, dört yıllık şeker hastası olduğumu öğrendim. Doktorum ona göre bir rejimle beni zayıflattı. İyi ki şeker hastası olmuşum, daha da zayıflayacağım.”



Karaca’yı sekiz kilo zayıflatan doktoru, şarkıcıya, şekerinin dengeye girebilmesi için 10-15 kilo daha verdirecek. Bir arabesk albüm daha yapacağını açıklayan Karaca, ‘Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş’ı okumayı da ihmal etmedi.







