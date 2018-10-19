Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, evinde banyoda düşerek yaralandı. Göğüs boşluğunda kan biriken Erbil, kaldırıldığı Maslak'taki özel hastanede ameliyat edildi. Ünlü şovmenin kaburgasında kırıklar olduğu belirtildi.

Erbil, hastanede ameliyata alındı. Hastane'den yapılan yazılı açıklamada operasyonunun başarılı geçtiği ve Erbil'in durumunun şu an iyi olduğu belirtildi.

Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Mustafa Erbil hastaneden çıkarken basın mensuplarının soruları üzerine, "Durumu iyi, bir şeyi yok" dedi.

Sezin Erbil babasının sağlık durumuyla ilgili bir açıklama daha yaptı ve şunları söyledi: ''Canım babamın ameliyatı çok şükür iyi geçti kanama durduruldu. Şu anda yoğun bakımda, birkaç gün daha orada kalacak önümüzdeki günlerde kırılan kaburgalarından bir operasyon daha geçirecek... Dün arayan, soran, hastaneye gelen, dua eden herkese kendim, babam ve ailem adına çok teşekkür ederim.''

''Nefes alırken bile çok ağrı olur''

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil, ağabeyi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Erbil sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dün banyoda düşüp üç kaburgası kırılmış. Göğüs boşluğuna çok fazla miktarda kanama olmuş. Kanama devam edince ameliyata alındı ve kanayan damar bulunup durduruldu. Yoğun bakımda yatıyor. Kaburga kırıkları çok ağrı yapar. Nefes alırken bile çok ağrı olur. Bu nedenle bir süre orada kalacak. Haftaya kaburga kırıklarına müdahale edilecek. Ameliyatı benim sınıf arkadaşım Prof. Dr. Semih Halezeroğlu yaptı. İyi ki Semih geldi ve başarılı bir şekilde halletti. Çok şükür çok daha kötü şeyler de olabilirdi. Her zaman böyle bakmak lazım başımıza gelenlere. Geçmiş olsun dileklerinize çok teşekkür ederim."