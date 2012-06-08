Mehmet Ali Erbil, hastaneye kaldırıldı

Mehmet Ali Erbil, KKTC'de göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Hastane yönetiminden yapılan açıklamada Erbil'e anjiyo yapılacağı bildirildi.
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Savaşan'dan aldığı bilgiye göre, Erbil, saat 20.00 sıralarında gögüs ağrısı şikayetiyle şoförü tarafından hastaneye getirildi.
Hastane bünyesindeki kalp merkezinde görevli 3 kardiyolog tarafından muayene edilen Erbil'e, şikayetinin sürmesi üzerine anjiyo yapılmasına karar verildi.
Anjiyonun ardından Erbil'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılacağı bildirildi.