Mehmet Ali Birand, ölümünün 5'inci yılında anıldı

Safra kesesine stent takılması için kaldırıldığı hastanede 17 Ocak 2013'te yaşamını yitiren Türk basınının duayen ismi Mehmet Ali Birand, mezarı başında anıldı. Birand'ın ölümünün beşinci yılında düzenlenen anma törenine eşi Cemre Birand, oğlu Umur Birand, yakınları, dostları ve meslektaşları katıldı. Naci Özkurt tarafından yayıma hazırlanan "Duayen: Mehmet Ali Birand" kitabında Birand, "Her şeyin en güzelini, en büyüğünü tatmak istiyorum bu hayatta" ifadesi yer alıyordu.

Birand’ın mezarının üzerine ailesi tarafından "Memoş" yazılı küçük bir çelenk konuldu. Anma sırasında Birand için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Anmaya katılanlara teşekkür eden Cemre Birand, "5 yıl oldukça gri geçti. Onun bıraktığı habercilik anlayışı yok oldu. Onlara çok üzülüyorum. Sabahları resmine 'günaydın' diyorum. Gece ’iyi geceler’ diyorum. Onu çok sık anıyoruz. Çünkü çok sık anılacak bir yer bıraktı, hepimizin hayatında" dedi.