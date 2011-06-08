Mehmet Ali Birand: Ne sorulacağını çok iyi biliyorum

T24- 32. Gün programında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı konuk eden Mehmet Ali Birand'a çok sayıda eleştiri geldi. Bir kesim programı beğenirken diğer kesim Birand'ın bazı soruları soramadığını savundu. Birand, eleştirilere yönelik "Ne sorulacağını çok iyi biliyorum. Herkesin bir yoğurt yiyişi vardır" dedi.

Mehmet Ali Birand, Medyatava'nın programla ilgili sorularını yanıtladı:

Pazar günü 32.Gün'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayan Mehmet Ali Birand haftaya damgasını vurdu. Başbakan'dan çekindiği için yeteri kadar soru soramadığı yönünde eleştirilen Birand, bu iddialara ne yanıt verdi? İşte Birand'ın yaptığı açıklamalar...

* Başbakan Erdoğan’la yaptığını program neden bu kadar çok eleştirildi?

Şimdiye kadar yaptığım en iyi sohbetti. 45 senedir bu işi yapıyorum. Dört defa Erdoğan’la 16 defa diğer liderlerle 44 defa da dünya liderleriyle görüştüm. Ne sorulacağını çok iyi biliyorum. Ne olur bu işi ya bana bıraksınlar ya da izlemesinler.

* Başbakandan çekindiğiniz yönünde de eleştiriler var…

Başbakan’ın nesinden korkacağım? Neyi insanı korkutsun ki… Herkesi memnun etmek gibi bir düşüncem yok. Ayrıca bir bölüm programı çok beğendi. Başbakan iki yıldır ilk defa Kanal D’ye çıktı. Başbakan’ın genel olarak söyleşilerde sert bir üslubu vardır bunun çerçevesinde programı alın, okullarda ders olarak okutun

* Bazı soruları soramadığınızı düşünenlere ne diyeceksiniz?

Bu iş benim bildiğim bir iş. Bana şu soruyu soramadı diyemezler ki. Herkesin bir yoğurt yiyişi var. Siz daha iyi yapıyorsanız buyrun.

* Bugün Cengiz Semercioğlu bir yazı yazdı ve performansınızı beğenmediği söyledi. Yazıyı okudunuz mu?

Cengiz’in yaptığı eleştiriyi okudum. Herkesin soru önceliği farklıdır. Cengiz kendi yaptığı zaman anlattığı gibi sorsun. Yemek yiyişlerimiz farklı.

* Peki Başbakan’ın iki yıl aradan sonra Kanal D’ye çıkması da bu eleştirileri tetiklemiş olabilir mi?

İki yıl sonra çıkıyor kesin yandaşlık ya da yalakalık yapacak dediler. Ama benim öyle bir fikrim yoktu.

* Programın bu kadar konuşulmasına ne diyorsunuz?

Kaç kişi Başbakan’la söyleşi yaptı bu kadar konuşulmadı. İşte fark bu.