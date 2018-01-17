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 MEHMET ALİ BİRAND MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Yılmaz BEZGİN İstanbul DHA Duayen gazeteci ve televizyoncu Mehmet Ali Birand ölümünün 5

17 Ocak 2018 16:03

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Yılmaz BEZGİN İstanbul DHA
Duayen gazeteci ve televizyoncu Mehmet Ali Birand ölümünün 5. yılında Anadolu Hisarı Mezarlığı\'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine eşi Cemre Birand, oğlu Umur Birand, yakınları, dostları ve meslektaşları katıldı. 
Birand\'ın mezarının üzerine ailesi tarafından, \"Memoş\" yazılı küçük bir çelenk konuldu. Anma sırasında Birand için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Anma katılanlara teşekkür eden Cemre Birand, \"5 yıl oldukça gri geçti. Onun bıraktığı habercilik anlayışı yok oldu. Onlara çok üzülüyorum.  Sabahları resmine günaydın diyorum. Gece \'iyi geceler\' diyorum. Onu çok sık anıyoruz. Çünkü çok sık anılacak bir yer bıraktı, hepimizin hayatında\" dedi. 

Görüntü dökümü:
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-Anmadan detaylar
-Mazardan detaylar
-Eşinin görüntüsü
-Oğlunun görüntüsü
-Kuran-ı kerim okunması
-Dua edilmesi
-Cemre Birand\'ın katılanlara \'teşekkür\' etmesi
-Cemre Birand ile röp
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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