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Mehmet Ali Birand'ın ölüm haberine yalanlama

Mehmet Ali Birand'ın, safra kesesindeki stent değişimi için önceki gün geldiği Amerikan Hastanesi’nde 'ölmediği, ancak beyin ölümünün gerçekleştiği' iddia ediliyor

17 Ocak 2013 12:34

Kanal D Haber Grup Başkanı Mehmet Ali Birand'ın öldüğü iddiası yalanlandı. Oğul Umur Birand'ın "yoğun bakımda" dediği Birand'ın beyin ölümü gerçekleştiği ileri sürülüyor.

Son olarak Kanal D Ana Haber'in sunuculuğunu üstlenen ve Posta gazetesinde köşe yazarlığı yapan Birand, geçen mart ayında safra kesesine takılan stent'in değiştirilmesi için dün Amerikan Hastanesi'nde bıçak altına yatmıştı. Birand'ın operasyon sırasında  kalbinin durduğu ve doktorlar tarafından yeniden çalıştırıldığı ifade edilmişti. Birand, operasyonun ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Birand'ın yaşamını yitirdiği şeklindeki haber ise oğlu Umur Birand'ın babasının twitter hesabından paylaştığı mesaj ile yalanlandı.

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Amerikan Hastanesi'de açıklama yaparak tedavinin sürdüğünü duyurdu. Açıklamada, "Mehmet Ali Birand hastanemizde yatmakta olup, yoğun bakımda tedavisine devam edilmektedir" denildi.

Mehmet Ali Birand kimdir?

 

Mürvet ve İzzet Birand'ın oğlu olan Birand'ın kökeni Elazığ'ın Palu ilçesine dayanmaktadırve Kürt kökenlidir. Galatasaray Lisesi'nde okudu. Mesleğe 1964 yılında Milliyet gazetesinde başladı. Abdi İpekçi'den sonra kısa bir dönem Milliyet'in genel yayın yönetmenliğini yaptı. Sabah gazetesinde köşe yazarlığı, TRT ve Show TV'de 32. Gün programını yaptı ve Show TV'de ana haber bültenini sundu (1992-1995). Hâlen CNN Türk yöneticilerinden biri olmakla birlikte CNN Türk'te günlük haber programı Manşet'i ve 32. Gün'ü; Kanal D'de ise ana haber bültenini sunmaktadır. Evli ve Umur Ali Birand'ın babası olan Mehmet Ali Birand, Fransızca ve İngilizce bilmektedir ve aynı zamanda Belçika vatandaşıdır.Adı, 1996-1997 yıllarında 28 Şubat sürecinde "andıç" adlı belgede geçti.

 

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