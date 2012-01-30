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Spor

Mehmet Ali Aydınlar göreve devam kararı aldı!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun olağanüstü toplantısından, 'talepler ve ısrarlar' üzerine...

30 Ocak 2012 02:00

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun olağanüstü toplantısından, 'talepler ve ısrarlar' üzerine göreve devam kararı çıktı. 

Türk futbolundaki 'şike' iddiaları, son olarak TFF Genel Kurulu’nda masaya yatırılmıştı.

'Şike'ye küme düşme cezasının değiştirilmesinin gündeme alınmasının beklendiği genel kurulda, bu öneri kurul üyelerince reddedilmişti.

TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar da burada yaptığı konuşmada, 'şerefimizle geldik şerefimizle gideriz" sözleriyle istifa sinyali vermişti.

İşte TFF Yönetim Kurulu, bu gelişmelerin ardından bugün olağanüstü bir toplantı yaptı ve akşam saatlerinde sona eren toplantıdan, 'göreve devam' kararı çıktı. Açıklamada, ''Talepleri ve ısrarlı telkinleri değerlendiren TFF Yönetim Kurulu, futbolumuzun içinde bulunduğu kaos ortamının daha da derinleşmesini önlemek amacıyla görevine aynen devam etme kararı aldı'' denildi.

Toplantının devam ettiği dakikalarda, Kulüpler Birliği’nden bir açıklama gelmiş ve yönetimin göreve devam etmesi istenmişti.



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