Mehmet Ali Aydınlar geri mi dönüyor?

T24 - Kanaltürk ekranlarında yayınlanan Telegol programında, geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa eden Mehmet Ali Aydınlar'ın genel kurulda yeniden aday olacağı iddia edildi.

Serhat Ulueren yönetimindeki Telegol ekibinin edindiği bilgilere göre; geçtiğimiz hafta TFF Başkanlığı'ndan istifa eden Mehmet Ali Aydınlar'ın, seçimde yeniden aday olacağı öne sürüldü. Kulüplerin büyük kısmının Aydınlar'ı geri döndürmek için çaba sarfettiği ifade edilirken; eski başkanın ısrarları kıramayarak aday olmaya karar verdiği açıklandı.

Aydınlar'ın yeniden başkan olacağı iddiaları ise Beşiktaş Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Yıldırım Demirören'in, "Aydınlar'ın güven tazelemesi için yeniden seçime gidelim" önergesini akıllara getirdi.

'Yarım bıraktığım işi tamamlamak isterim'

Bir çok kulübün Aydınlar'ın başkanlığa geri dönmesi yönünde oy kullanacağı ve eski başkanın tek aday olarak seçime girerek yeniden seçileceği iddia edilirken; programda Aydınlar'ın konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamalara yer verildi:

"Tabii ki çok daha hırslıyım. Ekip olarak hatalarımızdan dersler aldım. Yeni bir ekiple Kulüpler Birliği'nin desteğini de alarak yarım bıraktığım işi tamamlamak istiyorum"

'Fenerbahçe ve Beşiktaş dışındaki kulüpler'

Orduspor Kulübü Başkanı Nedim Türkmen de yaptığı açıklama ile Mehmet Ali Aydınlar'ın yeniden TFF Başkanlığı'na aday olacağını doğruladı.

"Fenerbahçe ve Beşiktaş dışında tüm kulüpler Mehmet Ali Aydınlar'ın geri dönmesini istiyor" diyen Türkmen, pazartesi günü bu konuda bir toplantı yapacaklarını açıkladı. Yapacakları toplantının içeriğini de açıklayan Türkmen, "Toplantıya 14 Anadolu kulübünün başkanının yanı sıra Trabzonspor Asbaşkanı ve Galatasaray yöneticisi de katılacak. Büyük ihtimalle de toplantı sonrasında adayımızın Mehmet Ali Aydınlar olduğunu basına açıklayacağız." diyerek konuşmalarını noktaladı.