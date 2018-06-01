Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe ile olan sponsorluk sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak olağan genel kurul öncesi büyük bir şok yaşandı. Sarı-lacivertli kulübe Mehmet Ali Aydınlar imzasıyla noterden bir yazı gönderen Acıbadem Grubu, sponsorluk sözleşmesini feshettiğini bildirdi.

Fenerbahçe'nin Acıbadem ile sponsorluk anlaşması bitti mi?

Milliyet Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Aydınlar, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Geçen hafta 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren sponsorluk sözleşmemizi feshettiğimizi kulübümüze bildirdik. 2018 yılı Ocak ayında futbol takımımıza forma sponsoru bulunamamıştı ve anladığım kadarıyla tam o dönemde önemli bir kaynak arayışı vardı. Başkan'ın bizzat benden ricası ve talebi üzerine bunu geçmişte de yaptığım gibi bir görev olarak gördüm ve kulübüme katkı olması amacıyla futbol takımımızın formasına sponsor olduk.

Açıkçası bu talebin öncesinde ilişkilerimizle ilgili genel durum ne olursa olsun ihtiyaç nedeniyle elimi taşın altına koymaya karar vermiştim. Bu his ve düşüncelerime karşın süreç bizi bambaşka bir alana, farklı tartışmaların içine çekti. Bu dönemde başkanlık yarışı başlamıştı ve ben bir anda kendimi yarışın içerisinde polemiklerin bir parçası olarak buldum. Yapılan açıklamalar ve can sıkıcı yorumlar karşısında sustum. Sonuçta kulüp siyasetinin bir parçası olmak istemedim ve bu polemiklerin dışında kalmak istedim. Ancak gerçekten çok üzüldüm ve çok yıprandım diyebilirim."

Mehmet Ali Aydınlar kimdir?

Mehmet Ali Aydınlar, 24 Temmuz 1956 tarihinde Malatya'nın Arapgir ilçesinde doğdu. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden fahri doktora unvanını aldı. 1981 yılında mali müşavir olarak iş hayatına başladı. 1 Kasım 1992 ara yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden İstanbul, Bahçelievler Belediye Başkanlığı'na aday oldu ancak kazanamadı. 1993 yılında Acıbadem Hastanesi'ni kurarak sağlık sektöründe faaliyet göstermeye başladı. 2007'de sponsor olduğu Fenerbahçe kadın voleybol takımını birçok başarıya ulaştırdı. 2010 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülüne layık görüldü. Ali Şen (spor adamı) döneminde Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Aydınlar, Hasan Doğan ve Mahmut Özgener'in Futbol Federasyonu başkanlığı yaptığı 14 Şubat 2008 - 29 Haziran 2011 tarihleri arasında TFF Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldı. Mehmet Ali Aydınlar, 29 Haziran 2011-31 Ocak 2012 tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olarak görev yaptı. Aynı zamanda Acıbadem Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesidir. Evli olan Mehmet Ali Aydınlar'ın Kerem ve Zeynep adlarında iki çocuğu vardı. Fakat 2008 yılında KKTC'de askerlik yapan ve akrabaları geldiği için çarşı iznine çıkan Kerem Aydınlar, kiraladıkları araçla kaza geçirdi. Kazada Aydınlar ve beraberindeki iki kişi öldü.

Aziz Yıldırım ne söylemişti?

"20 yıl... Kongre salonuna girişim, oy kullanışım, 1 oy farkla dünyanın en güzel kulübüne başkan oluşum, o an içerisinde bulunduğum heyecan dün gibi aklımda. Fenerbahçe sevgim, bu camiaya karşı taşıdığım saygı ve sorumluluk duygusu en az o günkü kadar yoğun. 20 yıl içerisinde, yolumuz Metris'ten de geçti, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinden de... Çağlayan'daki o hukukun zerresinin bulunmadığı mahkemelerden de geçti, UEFA yarı finalinden de... Ortalama bir ömre sığmayacak birçok iyi ve kötü anıyla, içimizde tek bir an azalmayan, sürekli olarak artan bir şey vardı bu zorlu yolda: Fenerbahçe'ye duyduğum o amansız, iflah olmaz sevda... Bizzat şahidi olduğum bu uzun yolda, Fenerbahçe'sine sahip çıkan milyonlarca taraftarımıza milyonlarca kez teşekkürlerimi sunuyorum."