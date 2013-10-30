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Spor

Mehmet Ali Aydınlar: Aziz Yıldırım defalarca Fethullah Gülen'i aradı

Fenerbahçe'nin 3 Kasım'da yapılacak Seçimli Genel Kurulu öncesi başkan adayları arasındaki 'demeç savaşları' kızıştı

30 Ekim 2013 00:35

Fenerbahçe'nin başkan adayı Mehmet Ali Aydınlar'ın kendi ofisinde yaklaşık 150 kişiye yaptığı konuşmanın detayları ortaya çıktı. Beyaz TV'de yayın yapan Derin Futbol'da ‘satırbaşları’ okunan açıklamada Aydınlar, Aziz Yıldırım'a sert eleştiriler getirdi.
İşte Aydınlar'ın o sözleri:
 

'Aziz Yıldırım defalarca Fethullah Gülen'i aradı'

 
"Kulübün tüm çalışanlarını ve FB TV'ti kendi kampanyasında kullanıyor. Mükemmel bir yönetim kadrosuyla geliyorum. Hepsi de işlerinde başarılı olmuş, TÜSİAD üyesi işadamlarıdı. Hiçbiri, hiçbir grubun mensubu değil. İstediği kanalda ve ortamda düelloya hazırım. Hodri meydan! Cevabını vermeyeceğim hiçbir şey yok. Hep bir iftira ve karalama kampanyası. Artık yeter! Uyanın arkadaşlar. Cemaat diyenler Aziz Yıldırım'ın Fetullah Gülen'i defalarca arayıp sonunda da görüştüğünü neden söylemiyor? Son teşekkürde kimlerin isimleri var? İyi bakın bakalım."
 

'Alex'e itibarını geri vereceğiz'

 
"Sandığa hakim olacağı her yerde olacağız seçimi de kazanacağız Alex'e iade-i itibar vereceğiz. O kupa o gün orada ise benim TFF Başkanı olduğum içindir. Biz beton yapmayacağız. Fenerbahçe için deniz tükenmiştir. Rakam vermemiz Fenerbahçeliliğe yakışmaz. Ne gerekiyorsa onu yapacağız."
 

'Fenerbahçe Real ve Barça gibi olacak'

 
"Fenerbahçe dünyanın en iyi 5 takımından biri olacaktır. Real'den Barça'dan farkı olmayacak. Aziz Bey bir kitapçık yapmış. İftira kampanyası yapıyorlar. Onun seviyesine inmeyeceğim. Aziz Yıldırım bana 3 sefer başkanlık teklif etti. Şimdi hain oldum."

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