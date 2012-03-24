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Spor

Mehmet Ali Aydınlar, 1907 Derneği'nden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mehmet Ali Aydınlar, 1907 Derneği’nden istifa etti

24 Mart 2012 12:59

 

T24 - Şike soruşturmasıyla beraber Fenerbahçelilerin hedefi haline gelen TFF eski Başkanı Aydınlar, kongre öncesi tartışılacak bir hamle yaptı ve 1907 Derneği’nden istifa etti.
 
Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mehmet Ali Aydınlar, 1907 Derneği’nden istifa etti. Fenerbahçe Kulübü’nde yöneticilik yaptığı dönemde önemli hizmetler yapan, takımın voleybol şubesine, sahibi olduğu Acıbadem’le sponsor desteği veren Aydınlar, bu istifayla tepkisini ortaya koydu. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Aydınlar’ın aldığı kararda, şike soruşturması sürecinde Fenerbahçelilerin ağır eleştirilerine hedef olmasının büyük rolü olduğu öğrenildi.

Bazı çevreler ise, Aydınlar’ın, mayıstaki kongrede başkanlığa aday olabileceği ve 1907 Derneği ile ortak hareket etmeyeceği iddialarını gündeme getirdi.

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Mehmet Ali AydınlarFenerbahçe1907 Derneği

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