Memet Ali Alabora: Çok üzülüyorum, Osman Kavala'ya yapılan büyük haksızlık

Gezi Davası'ında dosyası ayrılan ve müebbet hapis istemiyle yargılanan Tiyatro oyuncusu Memet Ali Alabora, davayı değerlendirdi. Alabora, "Gezi iddianamesi sürreal bile değil" dedi.

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Alabora, Gezi İddianamesi hakkında yaptığı değerlendirmede, "Bu aslında mizahı yapılması gereken bir şey. Ama o kadar ciddi ki mizahını yapamıyorsunuz. Ben uzun yılları bunun mizahını yapmak gerekir diye düşünürken yapamamıştım, çok ciddi dönemlerden geçtiğimiz için. Bir kez Twitter'dan bunun mizahını yapayım demiştim, arkasından müebbetle yargılanıyor olduğumu öğrendim" dedi.

İddianamede hiçbir suç unsuru olmadığını dile getiren Alabora, "Olayın absürtlüğü, akıl almazlığı, sürreal bile değil, belki başka bir isim bulunmalı. İddianamede suç olan bir tek şey yok" diye konuştu.

Gezi Davası'nın tek tutuklu sanığı Osman Kavala hakkında "Çok zor bir şey yaşadığını görüyorum" diyen Alabora, "Büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum ve çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı.