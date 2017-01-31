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Mehmet Ali Ağca, Alaattin Çakıcı'yı cezaevinde ziyaret etti

“Oradan özel bir hukukumuz var, manevi arkadaşımızı ziyaret ettim"

31 Ocak 2017 20:20

Papa ve gazeteci Abdi İpekçi suikastleriyle bilinen Mehmet Ali Ağca, özel izinle Bolu F Tipi'nde bulunan Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etti. Ağca ziyaret sonrası, Çakıcı'yla 'özel hukukları' olduğunu söyledi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre Ağca, sabah saatlerinde Bolu’ya geldi. Ağca, adliyede cumhuriyet savcılığından aldığı özel izinle Kuruçay mevkisindeki cezaevinde yatan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’yı ziyaret etti. Papa 2’nci Jean Paul’e yönelik suikast girişimi ile dünya gündemine oturan, gazeteci Abdi İpekçi suikastinin faili Mehmet Ali Ağca, cezaevinde yaklaşık bir saat Çakıcı ile görüştü. Çakıcı’nın avukatı Can Sevinç de Ağca’ya ziyareti sırasında eşlik etti.

Mehmet Ali Ağca, Türkiye’ye geldiğinde kendisini ilk Alaattin Çakıcı’nın karşıladığını belirterek, “Oradan özel bir hukukumuz var. Manevi arkadaşımızı ziyaret ettim. Kendisini iyi gördüm, dimdik ayakta. Cesaret ve kararlılıkla hayatına devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur ve aramıza katılır” dedi.

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