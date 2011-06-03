-MEHMET AKYÜZ BEŞİKTAŞLI OLDU KÜTAHYA (A.A) - 03.06.2011 - Bank Asya 1. Lig takımlarından TKİ Tavşanlı Linyitspor'un forvet oyuncusu Mehmet Akyüz, Beşiktaş'a transfer oldu. Akyüz, yaptığı açıklamada, menajerinin Beşiktaş yöneticileriyle bir süredir devam eden görüşmelerinin sonuçlandığını söyledi. Beşiktaş ile 4 yıllığına anlaştığını ve yeni takımının 28 Haziran'da başlaması planlanan sezon öncesi hazırlık kampına katılacağını ifade eden Akyüz, ''Bundan sonra futbol yaşamımı Türk futbolunun üç büyük kulübünden birinde sürdürecek olmaktan çok mutluyum'' dedi. TKİ Tavşanlı Linyitspor taraftarlarının fiziksel görünümü ve futbol tekniğinden dolayı Milan'ın Bosna Hersek asıllı İsveçli futbolcusu Zlatan İbrahimoviç'e benzettiği 1986 Adapazarı doğumlu Mehmet Akyüz, Galatasaray ve Türk futbolunun efsane golcüsü Hakan Şükür ile Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı gibi Sakaryaspor'un altyapısında futbola başladı. Sakaryaspor'da 2005 yılında profesyonel olan Akyüz, ardından Fethiyespor'da kiralık olarak forma giydi. Daha sonra Sakaryaspor'a dönen Akyüz, 2007'de Bozüyükspor, 2008'de ise Gençlerbirliği'ne transfer oldu. 2009'da Şanlıurfaspor ve Hacettepe'de kiralık olarak oynayan Mehmet Akyüz, geçen sezon öncesi TKİ Tavşanlı Linyitspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İsviçre karşısında 2005'te 2-1'lik skorla mağlubiyet alınan maçta Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını da giyen Akyüz, TKİ Tavşanlı Linyitspor formasıyla 2010-2011 sezonunda Bank Asya 1. Lig'de 14 gol attı.