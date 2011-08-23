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Mehmet Aksoy 'Can Yücel'e sahip çıkıyor

Heykeltıraş Mehmet Aksoy; Can Yücel’in Datça'daki anıt-mezarının parçalanmasını, yarın düzenlenecek...

23 Ağustos 2011 03:00

T24 - Heykeltıraş Mehmet Aksoy; Can Yücel’in Datça'daki anıt-mezarının parçalanmasını, yarın düzenlenecek bir toplantıyla kınıyor.

Geçtiğimiz hafta; şair Can Yücel'in ölüm yıldönümünde, vasiyeti uyarınca mezarına şarap dökülmesini sinderemeyen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce mezarı parçalanmasının ardından, konuya sahip çıkan sanatçıların önünde gelen Mehmet Aksoy, yarın (24 Ağustos 2011) 10:30'da Taksim Hill Otel'de konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Heykeltıraş Aksoy; kamuya açık toplantıyı, şu sözlerle duyurdu:

"Heykel yıkımı, vandalizm, sanat düşmanlığı Can Yücel’in mezarının parçalanması çok vahim bir durumu bir potansiyeli açığa çıkarmıştır. Her disiplinden her daldan sanatçıların varlık nedenlerinin yok edilme iradesinin ortaya çıkması bizleri derinden kaygılandırıyor. Heykeltıraş, ressam, şair, yazar, müzisyen, aktör, aktrist ve görsel sanatların tüm dallarından arkadaşlarla birlikte bir basın toplantısıyla durum değerlendirmesi yapmak istiyoruz. Konuya duyarlı herkese kapımız açık..."


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