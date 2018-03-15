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Mehmet Akif Ersoy'un torunundan Erdoğan'a: Allah bu millete ne bestesiyle ne güftesiyle yeniden İstiklal Marşı yazdırmasın

Erdoğan,"İstiklal Marşımızın manasını yüreklere nakşedecek bir beste yok" demişti

15 Mart 2018 16:23

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "En büyük üzüntüm İstiklal Marşı’mızın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılamamış olmasıdır" sözlerine Mehmet Akif Ersoy’in torunu Selma Ersoy Argon'dan tepki geldi. Argon, "Allah bu millete bir daha ne güftesi ile ne bestesi ile yeniden İstiklâl Marşı yazdırmasın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 46. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, “En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın (İstiklal Marşı) hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır. O beste ile güftenin birbirini tamamlaması çok önemlidir. Burada bestekarlara büyük iş düşüyor. Temenni ediyoruz ki o da çıkar” demişti.

Milat'tan Neşat Gündoğdu'nun haberine göre İstiklal Marşı çıkışına Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy Argon, “Bugün İstiklâl Marşı’nın yeni nesillerce daha iyi idrak edilmesi için biz büyük bir gayret gösteriyoruz” dedi ve şunları kaydetti:

“Ben 73 yaşında Anadolu yollarında gençlerle buluşmalara gidiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da İstiklâl Marşımızın iyi anlaşılması için büyük gayretler sarf ettiğini çok iyi biliyoruz. Dedem Mehmet Akif Ersoy’un daha iyi anlaşılması için verdiği talimatları da biliyoruz. Kahraman ordumuz, kahraman Mehmetçiğimiz Afrin’de Zeytin Dalı Harekâtı ile destan yazarken, Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizin bekasına yönelik tüm tehditlerle mücadele ederken Mehmet Akif’in İstiklâl Marşımızda belirttiği ruh olan, ‘Doğacaktır sana va’ettiği günler Hakk’ın/Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın’ çizgisinden sapmayacağını biliyorum.

Allah bu millete bir daha ne güftesi ile ne bestesi ile yeniden İstiklâl Marşı yazdırmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda bana hak vereceğine yürekten inanıyorum.”

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