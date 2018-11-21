Mehmet Ağar'ın vekil oğlunun İstanbul Ticaret Odası'nın kayıtlarında 15 kaydı var!

AKP’li Cemal Öztürk’ün kardeşinin İller Bankası Genel Müdür Yardımcılığına atanması, oğlu Kemal Haydar Öztürk’ün ise THY’deki üst düzey görevine ek olarak 5 şirkette yöneticilik yaptığının ortaya çıkmasının ardından eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın milletvekili oğlu Tolga Ağar’ın bir yandan bazıları babası ile ortak olan şirketlerini yönettiği bir yandan da yasama faaliyetlerini yürüttüğü öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre İstanbul Ticaret Odası’nın kayıtlarında oğul Ağar’ın 15 tane kaydı bulunuyor. Ağar’ın bunlardan bazılarında eski ortak, bazılarında ortak, bazılarında yönetim kurulu üyesi olduğu görülüyor. İki şirkette ise “tasfiye halinde” notu yer alıyor.

Ağar’ın iş yaşamının detayları şöyle:

Yalıkavak Marina: Azeri işadamı Mübariz Mansimov’un satın aldığı Bodrum Yalıkavak Marina; Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları Ticaret A.Ş. tarafından işletiliyor. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre şirketin yönetim kurulunun; Ağar Meclis’e girdikten sonra, 27 Eylül 2018’de toplandığını gösteriyor. Toplantıda, baba Ağar ve oğlu 27 Eylül 2021 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak seçiliyor. İTO kayıtlarında baba Ağar’ın yönetim kurulu başkanı olduğu görülüyor.

Mag Petrolcülük ve İstasyon İşletmeciliği A.Ş.: Baba-oğul Ağar’lar Mag Petrolcülük ve İstasyon İşletmeciliği A.Ş.’yi de birlikte yönetiyorlar. İTO kayıtlarında baba Ağar Yönetim Kurulu başkanı, oğlu Ağar ise Yönetim Kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi’nde Temmuz 2017’den bu yana kaydı yok.

2021’e kadar yönetimde: Oğul Ağar, Esteticium şirketinin de yönetimi kurulu üyesi. Şirketin Ağustos 2018’deki yönetim kurulu toplantısında, Ağustos 2021’e kadar yönetim kurulu üyesi seçildi. İTO kayıtlarına göre, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Tek ortaklı şirket: Tolga Ağar, TAO Grup Restoran Hizmetleri AŞ’nin de ortağı. Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi’nde Mayıs 2017’den bu yana kaydı bulunmuyor. Ağar, 7 Mayıs 2018’den bu yana KAB Restoran Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A,Ş’nin tek pay sahibi. Ağar, EMA Teknoloji Hizmetleri A.Ş.’nin Ekim 2018’deki yönetim kurulu toplantısında, 2021’e kadar yönetim kurulu üyesi oldu.

Şirket kayıtları gizli

Ağar’ın şirket bilgileri TBMM’nin internet sitesindeki öz geçmişinde yer almıyor. Ağar’ın, Marinalar Komitesi Başkan Yardımcılığı, Hong Kong Türk İşadamları Topluluğu Başkanlığı, Deniz Ticaret Odası üyeliği bilgilerine yer veriliyor.

Kan bağı kriteri nasıl işledi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak parlamenter sistemin son Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı, Başkanlık sisteminin ise ilk Hazine ve Maliye Bakanı.

Erdoğan’ın kuzeni İbrahim Er, hem Danıştay üyesi hem de Milli Eğitim Bakan Yardımcısı.

AKP’nin eski YSK temsilcisi, Erdoğan’ın eski başdanışmanı ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un damadı Abdülhamit Gül Adalet Bakanı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün kardeşi Mehmet Nezir Gül, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü.