Mehmet Ağar'ın 'Susurluk' davası Yargıtay'da

T24 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ağar hakkında Susurluk Davası kapsamında, “cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturmak” suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının onanmasını istedi.

Susurluk Davası kapsamında, Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemle ilgili “cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturmak” suçundan yargılanan Mehmet Ağar ile ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan tebliğname, temyiz incelemesini yapacak Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

Sanık Ağar hakkında “cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturmak” suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının temyiz istemi incelenen tebliğnamede, Ağar hakkında verilen 5 yıl hapis cezasının onanması istendi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, önümüzdeki günlerde dosyayı ele alacak. Tebliğnamenin, temyiz incelemesini yapacak 9. Ceza Dairesi için bağlayıcı niteliği bulunmuyor. Ancak tebliğnameye aykırı bir karar çıkması halinde Başsavcılık isterse dosya yerel mahkemeye gitmeden karara itiraz edebilecek. İtiraz edilmesi halinde dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından görüşülecek.

Davanın geçmişi

Mehmet Ağar, Susurluk Davası kapsamında, Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemle ilgili “cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturmak” suçundan yargılanıyor.

Danıştay 1. Dairesi, Ağar'ın, “cürüm işlemek için silahlı teşekkül meydana getirmek” suçu yönünden lüzum-u muhakemesine, eylemine uyan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) “suç işlemek için örgüt kurmak” başlıklı 220. maddesi gereğince yargılanmasına karar vermişti.

Danıştay İdari İşler Kurulu da 1. Daire'nin kararını onayarak dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.

Mehmet Ağar'ın “vali” statüsünde olduğu gerekçesiyle dosya Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nde görüşülmüştü. Ağar'ın, isnat suç tarihinde “Emniyet Genel Müdürü” olduğuna işaret eden daire, “görevsizlik” kararı vererek dosyayı Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne iletilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.

Dosyanın gönderildiği Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, “görevsizlik” kararı vererek dava dosyasını, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Ağar'ı, “Susurluk Davası” kapsamında Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemle ilgili “cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturduğu” iddiasıyla yargıladığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.