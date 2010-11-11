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Mehmet Ağar'ın 1 yıl hapsi istendi

Mehmet Ağar hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

11 Kasım 2010 02:00

T24 - ''Susurluk'' davası kapsamında, Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemle ilgili, ''Cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturduğu'' gerekçesiyle Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mehmet Ağar'ın, ''Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' iddiasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Davanın bugünkü duruşmasında, Cumhuriyet Savcısı Kubilay Taştan, esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Taştan, Mehmet Ağar'a isnat edilen suçun, 5237 sayılı TCK'nın 220/7. maddesinin yollaması ile 220/2. maddesine uyduğu, aynı eylemin suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nın 314. maddesinde düzenlendiğini belirtti.

Savcı Taştan, bu yasa hükümlerinin ceza miktarı itibariyle sanık Ağar lehine olduğunu ifade ederek, Mehmet Ağar'ın 765 sayılı TCK'nın 314/1. maddesi uyarınca, ''Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' iddiasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma, 3 Şubat 2011 tarihine ertelendi.


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