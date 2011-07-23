Mehmet Ağar'dan Aziz Yıldırım'a rica: Uğur Dündar'ı uyar!

T24

Uğur Dündar: Yıldırım’dan hiçbir telkin almadım

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, Ağar’ın, Yıldırım’dan böyle bir talepte bulunmasının nedeni ise Susurluk olayının kilit isimlerinden Ayhan Çarkın’ın, 21 Mart 2011 günü Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu Arena programında Mehmet Ağar’ı hedef alan açıklamaları. Çarkın, Arena programında bin kişiyi öldürdüğünü söylemiş ve cinayetlerle ilgili Mehmet Ağar ve İbrahim Şahin’i suçlamıştı. Çarkın, programda, işlenen cinayetleri anlatırken “düz ovada siyaset yapan Mehmet Ağar nerede” diye sormuştu.Çarkın’ın bu açıklamalarından rahatsız olan Ağar, Yıldırım’ı arayıp, Dündar’ı “ikaz” etmesini istemiş. İstanbul’da olmadığı için Çarkın’ın açıklamalarından birkaç gün sonra haberdar olan Mehmet Ağar, Arena programından birkaç gün sonra Aziz Yıldırım’ı aramış. İkili arasında geçen görüşmede Ağar, isim vermeden Dündar’dan, “Uzun boylu, sarışın mavi gözlü arkadaş” olarak bahsediyor ve televizyon ve gazetelere sık sık açıklama yapan Ayhan Çarkın’ı ise “Son geveze puşt” olarak tarif ediyor.Savcılık soruşturma dosyasında yer alan ve Savcı Berk’in federasyona gönderdiği klasörler arasındaki telefon dökümlerindeki görüşmenin o bölümü ise şöyle:Mehmet Ağar: Yemekteki ortak arkadaş var ya (Uğur Dündar’dan bahsediliyor) o biraz televizyonlarda böyle bir bizle ilgili onu da bir ufak ikaz etsen iyi olur.Aziz Yıldırım: Hangisi?Mehmet Ağar: Uzun boylu sarışın, mavi gözlü arkadaş. Bu son geveze puştla ilgili, yani bir iki şey olmuş ben yoktum burada. Bizi dışında tutsa iyi olur o işten.”Yıldırım’dan bu istekte bulunan Mehmet Ağar, konuşmanın devamında Adnan Polat’ın kendisinden kongreye gelmesini rica ettiğini ve Galatasaray kongresine katılacağını söylüyor; “Yarın kongre var ona gideceğim. Adnan aradı rica etti.”Konuyla ilgili Taraf’a açıklama yapan Uğur Dündar, Aziz Yıldırım’ın kendisini konuyla ilgili aramadığını söyledi. Dündar “Aziz Bey, ne yönetici olduğum dönemde ne de daha sonra benim gazetecilik faaliyetimle ilgili ne mesaj, ne telkin ne de en ufak bir imada bulunmadı. Kimse böyle bir şeye cesaret edemez. Bu görüşmenin yapıldığı tarihten sonra da Susurluk süreciyle ilgili iki program daha yaptım. Çarkın’ın ifadesinden sonra, faili meçhule kurban giden Mustafa Erdoğan cinayetini yaptık. Susurluk çetesinin öldürdüğü iddiasını gündeme getirdik. Programda bu kişilerin tetikçi olduğunu, asıl azmettiricilere bakılmasını söyledik. Bunu Star Anahaber’de de kullandık. Arena’nın sezon finalinde de Tarık Ümit dosyasını gündeme getirdik. Ümit’in amcası Cemalettin Ümit’i konuşturduk.”