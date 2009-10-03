İstanbul ve 4 ayrı ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan "Devrimci Karargah" örgütü üyesi oldukları bildirilen 17 kişinin, "sansasyonel eylem" hazırlığı içinde oldukları bildirildi. Eylemler arasında Mehmet Ağar'a suikast planı olduğu da belirtildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak, İstanbul, Ankara, Aydın, Denizli ve Diyarbakır'da sol bir terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.



Operasyonlarda, örgüt üyesi ve örgütle irtibatlı olduğu belirlenen 17 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.



Gözaltına alınan kişilerin üstlerinde ve kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda, bol miktarda dijital malzeme, örgütsel doküman ve yayın ele geçirildiği bildirildi.



Ele geçirilen örgütsel malzeme ve yayınların incelenmesi sonucu sol örgütün, "lüks araçların benzin dökülüp yakılması, İstanbul ve İzmir'de lüks yatların yakılarak 'demokratik açılım' sürecinin sabote edilmesi, ulusal bir yayın kuruluşunun kamyonlarının ve depolarının yakılması, uçak kaçırma ve eski bir siyasi parti başkanı ile iş adamlarına yönelik suikast düzenlemek gibi sansasyonel eylem hazırlığı" içinde olduklarının anlaşıldığı açıklandı.



Eylemler arasında adı geçen eski siyasi parti başkanının Mehmet Ağar, ulusal bir yayın kuruluşunun ise Zaman gazetesi olduğu belirtildi.



Örgütün Türkiye sorumlusunun ise Ulaş Erdoğan olduğu ortaya çıktı.



Eylemler arasında ayrıca Tuzla'da bazı tersanelere saldırı palnı ve İstanbul'da uçak kaçırma planı olduğu ifade edildi.



"Devrimci Karargah" örgütü üyesi oldukları bildirilen 17 kişi, şubedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.