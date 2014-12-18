Mehmet Ağar'a mahkûmiyet kararı veren hakime yeni görevlendirme

HSYK'nın 66 hakime ve savcıya ilişkin kararnamesinde Mehmet Ağar'a Susurluk davasından mahkûmiyet kararı veren eski 11.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Dündar Örsdemir, Denizli'ye atandı.

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Yargıtay’a atanan 144 yeni üyenin ardından, bugün (18.12.2014) Yargıtay’da görevli 66 hakim ve savcının görev yerinin değişikliğine ilişkin kararname yayımlandı.

Kararnamede, eski Ankara 11.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Dündar Örsdemir’in Denizli’ye atanması dikkat çekti. Örsdemir, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın yargılandığı Susurluk davasında mahkûmiyet kararını vermiş, karara ilişkin gerekçeyi de kaleme almıştı.



Öte yandan, Örsdemir, aralarında eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir’in de bulunduğu Kayseri Şeker Fabrikası’nda yolsuzluk davasına da başkanlık etmişti.



Söz konusu davada, soruşturmayı yürüten savcı Cemil Tuğtekin tarafından tutulan tutanak okunmuş, tutanakta Yargıda Birlik Platformu'nun kuruluşunda yer alan ve yeni HSYK’nın Yargıtay’a üye olarak atanan savcı Hakan Yüksel’in gizli yürütülen soruşturma hakkında kendisinden (savcı Cemil Tuğtekin’den) bilgi edinmeye çalıştığı iddia edilmişti. Örsdemir aynı zamanda Madımak Katliamı ile ilgili davada “insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı işlemez” şeklinde emsal bir karar vermişti. Hopa davasında da sanıklar hakkında beraat kararı vermişti.

Örsdemir’in Yargıtay’da görev yapan eşi Oya Örsdemir’in ile birlikte talebi olmadığı halde Denizli’ye atanması dikkat çekti. Yeni kararnamede, Örsdemir’in yanı sıra Ankara Hakimi Nazım Kara İstanbul Anadolu Hakimliği'ne, Savcı Kenan Koçer de Ankara’dan Mersin Savcılığı'na atandı.