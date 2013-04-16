Mehmet Ağar tahliye olmayacak



Eski bakanlardan Mehmet Ağar'ın avukatı Abdullah Egeli, müvekkilinin kanunda belirlenen süreler öncesi herhangi bir şekilde tahliyesinin mümkün olmadığını bildirdi

Egeli, yaptığı yazılı açıklamada, bir gazetede "Mehmet Ağar 9 gün sonra tahliye oluyor" başlığıyla yer alan haberin tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.

'İddialar dedikodu'

İddianın, dedikodu ve yalan haber olmaktan öte hiçbir değerinin bulunmadığını ifade eden Egeli, şunları kaydetti:

"Müvekkilimin kanunda belirlenen süreler öncesi herhangi bir şekilde tahliyesi söz konusu değildir. Gerçek olmayan ve toplumda zihin karışıklığı yaratmaya çalışan bu tür yayınlarda isminin geçerek, devamlı şekilde gündemde tutulmaya çalışılması müvekkilimi rahatsız etmektedir. Bu tür asılsız iddialarla ilgili ayrıca yasal yollara da müracaat edilecektir."