T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mehmet Ağar tahliye olmayacak

'Mehmet Ağar 9 gün sonra tahliye oluyor' başlığıyla yer alan haberine yalanlama geldi

16 Nisan 2013 20:18


Eski bakanlardan Mehmet Ağar'ın avukatı Abdullah Egeli, müvekkilinin kanunda belirlenen süreler öncesi herhangi bir şekilde tahliyesinin mümkün olmadığını bildirdi

Egeli, yaptığı yazılı açıklamada, bir gazetede "Mehmet Ağar 9 gün sonra tahliye oluyor" başlığıyla yer alan haberin tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.

 

'İddialar dedikodu'

 

İddianın, dedikodu ve yalan haber olmaktan öte hiçbir değerinin bulunmadığını ifade eden Egeli, şunları kaydetti:

"Müvekkilimin kanunda belirlenen süreler öncesi herhangi bir şekilde tahliyesi söz konusu değildir. Gerçek olmayan ve toplumda zihin karışıklığı yaratmaya çalışan bu tür yayınlarda isminin geçerek, devamlı şekilde gündemde tutulmaya çalışılması müvekkilimi rahatsız etmektedir. Bu tür asılsız iddialarla ilgili ayrıca yasal yollara da müracaat edilecektir."

ETİKETLER

mehmet ağartahliyeavukat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24