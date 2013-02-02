Mehmet Ağar tahliye olacak mı?

Denetimli serbestlik ilgili yasanın yürürlüğe girmesiyle eski Adalet ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın aftan yararlanıp yararlanamayacağı tartışma konusu oldu.

Denetimli serbestlik ilgili yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte bir çok cezaevinde tahliyeler gerçekleşti. Susurluk davası kapsamında ceza alan eski Adalet ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın da yapılan düzenlemede yararlanacağı iddia edildi. Ancak yapılan yasal düzenleme terör ve organize suçlardan cezaevlerinde bulunan hükümlüleri kapsamaması bu yolun kapanmasına neden oldu. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu kapsamında Türkiye genelindeki mahkumlar tahliye edilmeye başlandı. Bu kapsamda 15 bin kişinin tahliye olacağı belirtiliyor. Susurluk davası kapsamında ‘Cürüm işlemek amacıyla silahlı teşekkül oluşturmak- silahlı teşekkülün yöneticisi olmak’ suçundan 5 yıl ceza alan Mehmet Ağar’ın da mevcut düzenlemeden yararlanacağı öne sürüldü.

'Müvekkilim bu haktan yararlanamaz'

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Ağar’ın avukatı da müvekkilinin mevcut düzenlemede yararlanamayacağını belirterek “Yapılan değişiklik, terör ve organize suçları kapsamamaktadır. Müvekkilim de organize suç kapsamında ceza alması nedeniyle cezaevinde bulunmaktadır. Bu nedenle müvekkilim bu haktan yararlanamaz” dedi.