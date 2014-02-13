Mehmet Ağar: Mecit Baskın'ı tanımam, herhangi bir bilgim yok

Arzu Yıldız / Ankara

Mehmet Ağar, Mecit Baskın cinayetiyle ilgili "Herhangi bir bilgim ve ilgim yoktur. Savcılıkta da ifade ettiğim gibi örgütle ilgili bir şey tespit etseydim zaten gereğini yapardım. Herhangi bir bilgimiz söz konusu değildir. Kapsamlı şekilde savcılıkta savunmada bulundum. Ölen şahıs Mecit Baskın’ı tanımam" dedi.

Eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, Ankara TMK 10. Maddeyle Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verdi.

1990’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlerle ilgili Ankara 13.Ağır Ceza Mahkemesinde verdiği ifade de, 93 yılında Ankara’da öldürülen Altındağ Nüfus Müdürü Mecit Baskın cinayeti ile ilgili Ağar, şunları söyledi:

“Herhangi bir bilgim ve ilgim yoktur. Savcılıkta da ifade ettiğim gibi örgütle ilgili bir şey tespit etseydim zaten gereğini yapardım. Herhangi bir bilgimiz söz konusu değildir. Kapsamlı şekilde savcılıkta savunmada bulundum. Ölen şahıs Mecit Baskın’ı tanımam. Nasıl neden kim tarafından öldürüldüğünü de bilmiyorum”

Avukatı Abdulkadir Toluç ise “Müvekkilim yurt dışına gitmesi gereken bir kişidir. Ankara dışında yaşamaktadır, duruşmadan vareste tutulmasını istiyoruz” dedi. Savcı Mustafa Düzgün ise Ağar’ın duruşmadan vareste tutulma talebinin kabul edilmesini mütalaasında bildirdi. Mahkeme Ağar’ın talebini kabul ederek duruşmadan vareste tutarken, yurt dışı çıkış yasağı da koymadı.

Öte yandan, Ağar hakkında Ankara 13.Ağır Ceza Mahkemesine Mart ayında görüşülecek olan 15 faili meçhul cinayet içinde Baskın cinayeti ile ilgili verdiği ifadeyi tekrar etti ve “savcılıkta hepsini kapsamlı anlattım ekleyecek bir ek savumam yok” dedi.