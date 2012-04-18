Mehmet Ağar için Bodrum'a yakın güvenli cezaevi aranıyor!

Ankara Başsavcılığı, Susurluk davası kapsamında aldığı beş yıllık hapis cezası Yargıtay’ca onanan Mehmet Ağar hakkında yakalama kararı çıkarttı. Adalet Bakanlığı, Ağar’ın ailesinin yaşadığı Bodrum’a yakın yüksek güvenlikli bir cezaevi arayışına girdi.

‘Cürüm işlemek amacıyla silahlı teşekkül oluşturmak, silahlı teşekkülün yöneticisi olmak’ suçundan beş yıllık hapis cezasına onama kararının Ankara Başsavcılığı’na ulaşmasının ardından, Ağır Ceza İlamat Bürosu Savcısı Abbas Özden aynı gün, Ağar hakkında ‘yakalama emri’ çıkarttı. Yakalama emri, emniyet ve jandarma kayıtlarına düştü.

Savcılığın yakalama kararından önce Ağar’ın avukatları Adalet Bakanlığı’yla temasa geçerek müvekkillerinin terör örgütlerinin hedefinde olduğu için güvenli bir cezaevinde kalması yönünde talepte bulundu. Ağar’ın avukatı Abdülkadir Toluç, Ankara Başsavcılığı’nın, üç yılın üzerindeki mahkûmiyetlerde yasa gereği yakalama emri çıkarma zorunluluğunun bulunduğunu belirterek, Ağar’ın şu anda İstanbul’da olduğunu söyledi. Toluç, “Zaten kendisi teslim olacak. Bakanlık açısından da önemli bir sorumluluk olduğu için talebimize sıcak baktılar. Bakanlık uygun bir cezaevi bulduğunda bize bildirecek. Ağar, gidip teslim olacak. Cezaevine girmeden önce de konuşacak” dedi. Adalet Bakanlığı, Ağar için Bodrum’da yaşayan ailesine yakın, yüksek güvenlikli bir cezaevi arıyor. Bakanlık yetkilileri, Ağar’ın terör örgütlerinin hedefinde olması ihtimaline karşı korunmasının bir sorumluluk gerektirdiğini belirtti. Birkaç gün içinde cezaevinin belirleneceği bildirildi.